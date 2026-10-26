OBS Studio 33: Freies Videoschnitt-Studio in neuer Version

Die kostenlose Streaming- und Aufnahmesoftware OBS Studio steht in Version 33 bereit. Das Update ist bereits auf GitHub veröffentlicht, wird auf der offiziellen Projektwebseite bislang allerdings noch nicht erwähnt. Die neue Ausgabe bringt vor allem technische Veränderungen unter der Haube mit, verbessert aber auch einige Funktionen, die bei der täglichen Arbeit mit Videoquellen zum Einsatz kommen.

Zum Download auf GitHub: OBS Studio 33 ist da

OBS Studio dient als virtuelles Mischpult für Videoaufnahmen, Livestreams und Präsentationen. Die Anwendung kombiniert Kamerabilder, Bildschirmaufnahmen und weitere Inhalte zu frei gestaltbaren Szenen. Mit der im vergangenen Jahr veröffentlichten Version 32 hatten die Entwickler unter anderem einen Plugin-Manager und einen experimentellen Metal-Renderer für Macs mit Apple-Prozessoren eingeführt.

Browser-Engine und Plugin-Verwaltung überarbeitet

Eine der umfangreicheren Neuerungen betrifft das Chromium Embedded Framework, kurz CEF. Die technische Grundlage für Browserquellen und integrierte Browserfenster wird von Version 127 auf Version 150 aktualisiert. Damit ersetzt OBS eine Komponente aus dem Juli 2024 durch einen Stand vom September 2026.

Für Anwender soll sich dadurch zunächst nichts an der Bedienung ändern. Die Entwickler bitten allerdings darum, mögliche Probleme mit Browserquellen zu melden, die erst durch die Aktualisierung auftreten.

OBS Studio vereint zahlreiche Videoquellen in einer Übersicht

Auch die Plugin-Architektur wird neu organisiert. Von OBS selbst bereitgestellte Erweiterungen befinden sich künftig in einem Verzeichnis namens „core“. Für Plugins von Drittanbietern gelten neue Installationspfade und Ordnerstrukturen. Bereits vorhandene Erweiterungen können vorerst weiterhin aus ihren bisherigen Verzeichnissen geladen werden. Diese Übergangsregelung endet jedoch mit OBS Studio 34.

Präzisere Ausrichtung und Verbesserungen für macOS

Bei der Anordnung von Videoquellen hilft OBS künftig mit einer überarbeiteten Einrastfunktion. Elemente lassen sich entlang ihrer gesamten Achse ausrichten und müssen dafür nicht mehr unmittelbar aneinanderstoßen. Eine zusätzliche Markierung verdeutlicht die Ausrichtung. Ausgeblendete Quellen werden dabei nicht länger berücksichtigt.

OBS Studio 33 kommt mit umfangreichen Einstellungen

Überarbeitet wurden außerdem die Eingabefelder für Zahlenwerte. Diese übernehmen Änderungen nun erst nach Bestätigung mit der Eingabetaste. Auch die schrittweise Anpassung per Tastatur und die Texteingabe sollen zuverlässiger funktionieren.

Auf dem Mac verbessert Version 33 die Verarbeitung transparenter Bereiche bei Bildschirmaufnahmen. Weitere Änderungen betreffen den Studiomodus, in dem das Verschieben gruppierter Quellen bislang zu fehlerhaften Darstellungen oder unbeabsichtigten Änderungen im laufenden Programm führen konnte.

Ergänzt werden Tastenkürzel zur Steuerung der Audioüberwachung einzelner Quellen sowie eine Prüfung auf fehlende Encoder beim Laden von Profilen. Hinzu kommen Unterstützung für NVENC auf ARM64-Systemen und aktuelle NVIDIA-Broadcast-SDKs.