Apple könnte diese Woche drei neue Geräte vorstellen

In dieser Woche erwarten wir die Ankündigung des ersten Apple-Notebooks mit einem berührungsempfindlichen Bildschirm. Nach zahlreichen Gerüchten deutet inzwischen vieles auf eine Vorstellung am Mittwoch hin. Apples Marketingchef Greg Joswiak hatte die Veranstaltung zunächst mit einer etwas rätselhaften Mitteilung auf X angedeutet. Zudem wurden an ausgewählte Personen persönliche Einladungen zu einer Veranstaltung mit dem Motto „Pro and tell“ versandt.

Das neue MacBook Pro könnte allerdings nicht die einzige Apple-Produktneuheit in dieser Woche bleiben. Der in diesen Dingen gewöhnlich gut informierte Bloomberg-Autor Mark Gurman weist darauf hin, dass wir gute Aussichten auf zwei weitere Produktankündigungen in dieser Woche haben: Bei früheren Veranstaltungen am Mittwoch habe Apple häufig bereits an den beiden Tagen zuvor neue Produkte angekündigt.

Can’t wait to pro and tell next week. https://t.co/3wUkxwq35i — Greg Joswiak (@gregjoz) October 19, 2026

Demnach könnte Apple bereits heute ein neues iPad mini vorstellen, morgen einen iMac mit M6-Prozessor neue Standardmodelle des MacBook Pro folgen lassen und am Mittwoch ein mit einem Touchscreen ausgestattetes MacBook Pro präsentieren.

iPad mini mit OLED-Bildschirm erwartet

Gerüchten zufolge soll das neue iPad mini einen OLED-Bildschirm erhalten und besser gegen Wasser geschützt sein. Mit einem neuen Apple-Prozessor ausgestattet soll das Gerät die vor fast genau zwei Jahren vorgestellte, noch aktuelle Version ersetzen.

Besonders gespannt sind wir hier auf den von Apple veranschlagten Preis. Der Einstiegspreis für das iPad mini wurde bereits im Juni von 549 Euro auf 679 Euro angehoben. Man muss jedoch damit rechnen, dass insbesondere das Upgrade auf einen OLED-Bildschirm für eine weitere Verteuerung sorgt.

Auch der iMac könnte ein Update erhalten

Auch der iMac ist zwei Jahre nach der Vorstellung des derzeit noch aktuellen Modells ein potenzieller Kandidat für ein Leistungs-Upgrade. Hier wird Apple voraussichtlich vom M4- auf einen M6-Prozessor springen.

Die interessanteste Neuerung steht mit dem voraussichtlich mit einem Touchscreen ausgestatteten neuen MacBook Pro dann für Mittwoch an.