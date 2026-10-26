Größeres Display und A20 Pro
iPad mini mit OLED: Apple stellt neue Generation für 749 Euro vor
Apple hat das neue iPad mini mit A20 Pro vorgestellt. Die achte Generation des kompakten Tablets erhält erstmals einen OLED-Bildschirm, ein dünneres Gehäuse und Schutz vor Wasser und Staub. Auch bei Prozessor, Kameras und Funkverbindungen legt Apple nach. Vorbestellungen sind ab Mittwoch, dem 28. Oktober, um 18:10 Uhr möglich. Die Auslieferung beginnt am 6. November.
Das neue iPad mini 2026
Der Einstiegspreis liegt bei 749 Euro für das WLAN-Modell mit 128 GB Speicher. Die Mobilfunkversion kostet mindestens 919 Euro. Damit wird das iPad mini erneut teurer. Erst im Juni hatte Apple den Einstiegspreis ohne technische Änderungen von 549 auf 679 Euro angehoben.
OLED-Display, Wasserschutz und neues Gehäuse
Die auffälligste Neuerung ist das 8,5 Zoll große Super Retina XDR Display. Dank um 24 Prozent schmalerer Ränder bleibt das Gehäuse trotz der größeren Bildschirmdiagonale genauso kompakt wie beim Vorgänger mit 8,3 Zoll. OLED ermöglicht tiefere Schwarzwerte und ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Apple nennt bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit und 600 Nits bei vollflächiger Darstellung. Optional ist eine entspiegelte Variante mit Nanotexturglas erhältlich.
iPad mini: Wasserfester als seine Vorgänger
Das Gehäuse misst nur noch 5,4 Millimeter in der Tiefe und ist in Mitternacht und Polarstern verfügbar. Erstmals besitzt das iPad mini eine IP67-Zertifizierung gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen. Neu ist außerdem ein Acoustic Display mit speziell angeordneten Hoch- und Tieftönern.
A20 Pro bringt mehr Leistung und schnellere Verbindungen
Im Inneren ersetzt der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigte A20 Pro den bisherigen A17 Pro. Apple verspricht bis zu 60 Prozent mehr CPU-Leistung, eine bis zu 2,7-fache Grafikleistung und eine bis zu 4,5-fache KI-Performance. Das Modell mit 512 GB erhält zudem eine Dual 16-Core Neural Engine mit insgesamt 32 Kernen.
Der neue N1-Chip unterstützt WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread. Mobilfunkmodelle erhalten Apples C2-Modem. Die Frontkamera mit 12 Megapixeln sitzt jetzt an der Längsseite und unterstützt Center Stage. Die rückwärtige Kamera bleibt bei 12 Megapixeln und bietet 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.
Das neue iPad mini: Zwischen iPad Air und iPhone Duo
Das Tablet wird mit iPadOS 27 ausgeliefert. Mit Version 27.2 soll zusätzlich ein erweiterter Bildschirmmodus für externe Displays folgen. Der Apple Pencil Pro und der Apple Pencil mit USB-C bleiben kompatibel. Ein überarbeitetes Smart Folio mit zwei Segmenten kostet 89 Euro.
Das neue iPad mini wird mit 128, 256 und 512 GB Speicher angeboten. Für Bildungskunden beginnt der Preis bei 699 Euro. Nach der Vorstellung der siebten Generation im Oktober 2024 aktualisiert Apple sein kleinstes Tablet damit nach rund zwei Jahren erneut.
Apple ist völligst losgelöst von den Preisen …
Ja jetzt drehen die vollständig am Rad wie es so schön heißt
Mir egal. Ich kauf’s und hab mit diesem Modell dann sicher erstmal einige Jahre Ruhe…
Muss zugeben: Ich hätte sogar mit 799 Euro gerechnet. Das sind die Zeiten, in denen wir leben – nicht nur bei Apple…
Keine 120 refresh rate?
Scheinbar nicht
Nope. I can’t believe it :O
Warum kannst du das nicht believen? Bis auf die Pro-Modelle hat kein iPad 120 Hz…
Was kostet die Welt
60Hz und 749€, nein danke.
Das habe ich mir auch gedacht.
120 Hz und 749€:
Bleibt trotzdem ein „Nein danke“ :P
Also ein iPhone DUO NoFold?
Ymmd
Yes, nur deutlich günstiger ;-)
Wenn du ein iPhone Pro dazu kaufst bist du so ähnlich teuer wie das iPhone Duo alleine
also ziemlich sogar realistisch.
Bruschst ja kein Pro dazu… das Duo hat nur eine gute Kamera, die andere ist müll und die dritte fehlt vollständig und hat nicht mal FaceID xD
FÜR EIN IPAD MINI!?! Whaaaaaat?
Kann es nicht fassen
Warte mal ab was Apple für dasMaxBook Pro mit Touch Bildschirm verlangt .. Ich glaube da setzen wir uns alle hin ;-)
4100 EUR in der Basis
Ein Mini für 1.429€. Heftig.
Naja das mini gilt halt nicht für den Preis
Echt heftig!
damit ist das iPhone Duo ja schon gar nicht mehr soooo teuer, haha
Top.
Besser kann ich es nicht sagen…
Evtl bestelle ich mir doch ein Duo… wenn das Scharnier knirscht legt man einfach einen coolen Sound beim Öffnen drüber und schon ist alles gut.
Der Preis ist absurd
hoch
Apple zu verteidigen ist wirklich nicht meins, aber habt ihr schon mal auf die RAM und SSD Preise geschaut? Die sind ja auch verrückt
Kein FaceID. Kein Kauf.
ist das so ? kein FaceID ?
Yep. Ich konnte es kaum glauben.
Leider preislich nicht mehr interessant. 750€ für ein Tablet sind einfach wild. Mal schauen ob es der Strassenpreis später etwas günstiger ausfallen wird.
549 -> 749€ :D
Die Preise sind lächerlich!
Pro Preise für ein iPad Air Mini mit nur 60hz.
Es fehlt eine Mini Version des normalen iPad mit dem gleichen Preis.
lag zuletzt bei 679€.
kannst ja such noch die Preise vor 6 Jahren hervorholen. und in DM umkalkulieren.
Ja, bis vor paar Monaten lag es eben bei 549€, Apple hat ja den Preis für das alte Mini grad erst auf 679€ erhöht im Zug der allgemeinen Preiserhöhungen neulich
Hat aber bis vor kurzem noch 549€ gekostet. Vor 6 Monaten, wir reden nicht über Preise von vor 6 Jahren
Pro Preise!? Wohl eher Air-Preise.
Aber, hey, das Air hat auch nur 60 Hz… Und wird in seiner nächsten Ausgabe sicher auch wieder mehr kosten. Wie bei jedem Hersteller werden die Dinge teurer.
Gestört!
Bin seit Jahren Apple treu gewesen aber die Preise sind mittlerweile für mich nicht mehr akzeptabel. Dann das Vorgängermodell kaufen oder tatsächlich die Marke wechseln.
Geht mir genauso
Standardmodell auch nicht mit 256gb. Unverschämter gehts nicht.
Die Preise sind wirklich lächerlich geworden. Aber jeder einzelne hat es in der Hand. Liegen lassen und der Preis reguliert sich. Solange die Geräte zu den Preisen gekauft werden…
Gut das ich das iPad mini 6gen bei backmarket neu für 250€ inkl 5G gekauft habe.. den überzogenen Preis vom 8er zahl ich sicherlich nicht..
Nicht jetzt, aber später musst Du halt doch teuer kaufen.
Habe nur noch ein iPad Air, wenn das mal ausgetauscht werden muss, bin ich endgültig von Apple weg.
Vorteil: Ich kann bei den Preisen schmunzeln :-)
Bin gespannt, wann Apple die Preisphilosophie um die Ohren fliegt.
18:10 ist aber eine komische Zeit. Hat bestimmt mit dem Event am Mittwoch zu tun
Apple ist da inzwischen auch wie alle anderen, UVP schön hoch ansetzen und anschließend wird es auch nur auf Amazon „verramscht“. Bin ich froh, dass ich den ganzen Tech-$#!t inzwischen nicht mehr brauche.
Shut up and take my money…. yehaaaaaa
128 GB Speicher, 60 Hz, was läuft bei Apple gerade ab?
Realitätsverlust pur
128GB Speicher in der kleinsten Variante? Das ist wohl ein Witz bei dem Preis.
Hatte gehofft ich hätte mir das alte für ~400€ können vor den ganzen Erhöhungen xD
Ich bleib beim iPad Mini 6. Dat 8er is mir einfach zu teuer.
Ich würde durchaus beim 6er bleiben, wenn mir die 64 GB nicht viel zu wenig wären. Mist.
Gegen dieses Update habe ich nichts: OLED, leichter, größeres Display, dünner, A20 Pro, … Schon deutlich besser als das letzte Update – aber eben auch deutlich teurer. Werde trotzdem kaufen. Aber dann gleich 256 GB!?
Preis ist für das, was man bekommt, gerechtfertigt.
Die Zielgruppe wird es lieben – wieso auch nicht! Tatsächlich nur die 60hz sind ein kleiner Wermutstropfen!
Es wird eben gerade alles teuer in der Welt – vor allem Technik – wieso sollte es da bei Apple anders sein, auch diese Firma muss zukaufen.
Wirtschaftlich denken ist eine Sache, die nicht jeder akzeptieren will, aber eigentlich sollte.
Finde das eigentlich überraschend günstig nach den Steigerungen der letzten Geräte. Man muss ja schon die vergleichbaren Modelle nehmen. Das 256gb cell kostete bei Einführung ca 900€ und nun 1049 – das ist weniger als die Inflation der letzten fünf Jahre. Wenn man nach Apple TV gegangen wäre stünden hier nun 1800. :-D
Preis völlig gaga, wenn man für die Hälfte das Einsteiger iPad bekommt, welches alle Jobs, die man mit dem mini machen kann, genauso gut erledigen kann.
Nein kann es nicht. Es hat nicht den Formfaktor und es hat kein OLED und es ist langsamer. Um nur ein paar Dinge zu nennen.
Unabhängig davon, dass der Preis natürlich indiskutabel für dieses Gerät ist, würde mich wirklich mal interessieren, wer so ein Gerät mit so einer Power benötigt und ggf. für welchen Anwendungsfall.
Ich denke das wird man in den Stores wie bisher hinten rechts in der Ecke an einem Einzeltisch finden. Sehr speziell.
Es müsste nicht mehr als 450 Euro kosten. Aber ab 750 Euro ????
Was für Menschen kaufen das und wozu dann ??
Ja, die Preise sind extrem, andererseits nicht überraschend, denn wer sich mal im Ersatzteilmarkt umschaut, also in Anführungsstrichen normaler Rahmen normale SSD, normale Festplatte und so weiter der weiß wo die Preise herkommen. Apple muss den ganzen Kram ja schließlich auch irgendwo einkaufen, gut. Wir bekommen es zwar zusammen gelötet auf einem Bord geliefert aber die Chips müssen einzeln immer noch gekauft werden.
60 Hz und 128 GB……Jo.
Es werden sich ein paar ganz hartgesottene Apple Fans finden, welche den Preis für gerechtfertigt halten. Ich denke aber beim Grossteil ist inzwischen die Apple Brille vom Kopf geflogen.