iPad mini mit OLED: Apple stellt neue Generation für 749 Euro vor

Apple hat das neue iPad mini mit A20 Pro vorgestellt. Die achte Generation des kompakten Tablets erhält erstmals einen OLED-Bildschirm, ein dünneres Gehäuse und Schutz vor Wasser und Staub. Auch bei Prozessor, Kameras und Funkverbindungen legt Apple nach. Vorbestellungen sind ab Mittwoch, dem 28. Oktober, um 18:10 Uhr möglich. Die Auslieferung beginnt am 6. November.

Das neue iPad mini 2026

Der Einstiegspreis liegt bei 749 Euro für das WLAN-Modell mit 128 GB Speicher. Die Mobilfunkversion kostet mindestens 919 Euro. Damit wird das iPad mini erneut teurer. Erst im Juni hatte Apple den Einstiegspreis ohne technische Änderungen von 549 auf 679 Euro angehoben.

OLED-Display, Wasserschutz und neues Gehäuse

Die auffälligste Neuerung ist das 8,5 Zoll große Super Retina XDR Display. Dank um 24 Prozent schmalerer Ränder bleibt das Gehäuse trotz der größeren Bildschirmdiagonale genauso kompakt wie beim Vorgänger mit 8,3 Zoll. OLED ermöglicht tiefere Schwarzwerte und ein Kontrastverhältnis von 2.000.000:1. Apple nennt bis zu 1.200 Nits Spitzenhelligkeit und 600 Nits bei vollflächiger Darstellung. Optional ist eine entspiegelte Variante mit Nanotexturglas erhältlich.

iPad mini: Wasserfester als seine Vorgänger

Das Gehäuse misst nur noch 5,4 Millimeter in der Tiefe und ist in Mitternacht und Polarstern verfügbar. Erstmals besitzt das iPad mini eine IP67-Zertifizierung gegen Staub und zeitweiliges Untertauchen. Neu ist außerdem ein Acoustic Display mit speziell angeordneten Hoch- und Tieftönern.

A20 Pro bringt mehr Leistung und schnellere Verbindungen

Im Inneren ersetzt der im 2-Nanometer-Verfahren gefertigte A20 Pro den bisherigen A17 Pro. Apple verspricht bis zu 60 Prozent mehr CPU-Leistung, eine bis zu 2,7-fache Grafikleistung und eine bis zu 4,5-fache KI-Performance. Das Modell mit 512 GB erhält zudem eine Dual 16-Core Neural Engine mit insgesamt 32 Kernen.

Der neue N1-Chip unterstützt WLAN 7, Bluetooth 6 und Thread. Mobilfunkmodelle erhalten Apples C2-Modem. Die Frontkamera mit 12 Megapixeln sitzt jetzt an der Längsseite und unterstützt Center Stage. Die rückwärtige Kamera bleibt bei 12 Megapixeln und bietet 4K-Aufnahmen mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde.

Das neue iPad mini: Zwischen iPad Air und iPhone Duo

Das Tablet wird mit iPadOS 27 ausgeliefert. Mit Version 27.2 soll zusätzlich ein erweiterter Bildschirmmodus für externe Displays folgen. Der Apple Pencil Pro und der Apple Pencil mit USB-C bleiben kompatibel. Ein überarbeitetes Smart Folio mit zwei Segmenten kostet 89 Euro.

Das neue iPad mini wird mit 128, 256 und 512 GB Speicher angeboten. Für Bildungskunden beginnt der Preis bei 699 Euro. Nach der Vorstellung der siebten Generation im Oktober 2024 aktualisiert Apple sein kleinstes Tablet damit nach rund zwei Jahren erneut.