NotiLight: Kamera-LED als Hinweis auf neue Mitteilungen

Mit NotiLight steht Mac-Nutzern eine kleine Freeware zur Verfügung, die die grüne Kamera-LED von MacBooks als sichtbares Signal für eingehende Mitteilungen nutzt. Die Anwendung richtet sich an Anwender, die Hinweise nicht ausschließlich auf dem Bildschirm oder über Töne wahrnehmen möchten, sondern ein zusätzliches optisches Signal bevorzugen.

Der grüne Kamera-Indikator: Signalisiert eigentlich laufende Aufnahmen

Die Idee dahinter ist nicht neu, wird hier jedoch mit Bordmitteln des Systems umgesetzt.

Einfache Steuerung über Zugriffsrechte

NotiLight erlaubt es, die Kamera-LED manuell ein und auszuschalten oder automatisch bei neuen Mitteilungen zu aktivieren. Voraussetzung dafür sind zwei Systemfreigaben. Der Kamerazugriff wird benötigt, um die LED ansprechen zu können. Zusätzlich verlangt die App Zugriff auf die Bedienungshilfen, da sie eingehende Hinweise über die Benutzeroberfläche des Systems erkennt.

Nach der Einrichtung lassen sich einzelne Programme auswählen, deren Mitteilungen die LED auslösen sollen, etwa Mailprogramme oder Messenger. Sobald ein entsprechender Hinweis als Banner erscheint, wird die LED kurz aktiviert.

Die App arbeitet dabei bewusst einfach. Sie reagiert nur auf Hinweise, die auch visuell angezeigt werden. Sind Mitteilungen für eine Anwendung im System deaktiviert oder unterdrückt, bleibt auch die LED aus.

Mac-Freeware als Alternative zu attn LED

Das Konzept von NotiLight orientiert sich an kostenpflichtigen Angeboten wie der 10 Dollar teuren attn LED. Diese gehen technisch weiter und kombinieren mehrere Überwachungsmethoden. Neben der Auswertung der Benutzeroberfläche greifen sie direkt auf interne Benachrichtigungsdaten zu. Dadurch funktionieren sie auch dann, wenn Fokusmodi aktiv sind und keine Banner angezeigt werden. Zusätzlich bleibt die LED dort so lange aktiv, bis die jeweilige App tatsächlich geöffnet wurde.

NotiLight verzichtet auf diese tieferen Eingriffe und bleibt dadurch schlanker. Die Freeware zeigt zugleich, dass die Kamera-LED auch unter aktuellen macOS-Versionen gezielt angesteuert werden kann, obwohl Apple diese Funktion ursprünglich nur als Aktivitätsanzeige für die Kamera vorgesehen hat.

Für Nutzer, die eine einfache visuelle Erinnerung suchen und mit den systembedingten Einschränkungen leben können, bietet NotiLight damit eine pragmatische Lösung.