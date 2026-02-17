Neu in der ersten Beta-Version
Akkupflege: macOS Tahoe 26.4 erlaubt feste Ladegrenzen
Apple bietet mit der ganz neu für Entwickler verfügbaren ersten Testversion von macOS 26.4 eine erweiterte Funktion zur Pflege von MacBook-Akkus an. Nutzer haben künftig die Möglichkeit, eine Ladebegrenzung festzulegen.
Die neue Einstellung ergänzt die bereits seit macOS Catalina verfügbare Option „Optimiertes Laden der Batterie“. Während diese auf vom Betriebssystem erstellten Statistiken zur Nutzung des Notebooks basiert und den Akku im besten Fall nur dann zu 100 Prozent lädt, wenn die volle Ladung tatsächlich benötigt wird, lässt sich mit der nun zusätzlich vorhandenen Funktion ein fester Maximalwert vorgeben.
Ergänzung zum optimierten Laden
Die Einstellung versteckt sich in den Systemeinstellungen im Bereich „Batterie“. Über einen Schieberegler kann man dort nun eine feste Ladegrenze zwischen 80 Prozent und 100 Prozent vorgeben, die beim Aufladen des Notebooks nicht überschritten wird. Die bereits seit etlichen Jahren verfügbare Option für optimiertes Laden steht weiterhin zur Verfügung, muss sich jedoch ebenfalls an die neue Obergrenze halten.
macOS 26.4 ist eben erst in die Beta-Phase gestartet. Mit einer Freigabe für alle Nutzer rechnen wir nicht vor April.
Drittanbieter-App bieten teils deutlich mehr
Bislang war man auf die Anwendungen von Drittanbietern angewiesen, wenn man eine Obergrenze für die Ladefunktion von macOS festlegen wollte. Apple macht mit dieser Neuerung zumindest die einfacheren der zu diesem Zweck angebotenen Werkzeuge überflüssig.
Bei Apps wie AlDente ist die Begrenzung der Ladeleistung inzwischen nur noch ein Teil des Leistungsumfangs. Die Entwickler haben nicht zuletzt auch im Wettbewerb um zahlende Nutzer stetig neue Funktionen ergänzt. Die grundlegenden App-Funktionen lassen sich dabei weiterhin kostenlos nutzen. AlDente punktet hier mit der Möglichkeit, nicht nur eine Ladegrenze nach oben zu setzen, sondern den Akku bei Bedarf auch ein Stück weit zu entladen, um dessen Füllstand nach Möglichkeit im optimalen Bereich zu halten.
Finally, dann kann ich ja aldente deinstallieren
Ich habe lange AlDente verwendet, fast ein Jahr lang. In diesem Jahr hat die Fotos.app auf meinem Mac komplett aufgehört, irgendwelche Gesichter, Tiere, Orte etc. zu erkennen. Habe leider ewig lang den Zusammenhang nicht gesehen, bis ich die App aus einem anderen Grund deinstalliert habe, dann hat es sofort wieder funktioniert. Habe dann herausgefunden, dass die App nur die Fotos indiziert, wenn das Gerät a) idled/im Standby ist und b) der Akku voll ist (oder der Ladestand von dem OS selbst begrenzt wird). Daher lasse ich jetzt die Finger von diesen Apps. Sehr gut, dass man jetzt bald manuell auf 80% begrenzen kann, das werde ich auf jeden Fall nutzen. Mache ich am iPhone ebenfalls.
Merkwürdig, dieses negative Phänomen kenne ich von dem deutschen Tool „Energiza Pro“ nicht:
https://appgineers.de/energiza/
Nutze selbst die Pro Version seit mehreren Jahren – auf Intel MacBook und Silicon MacBooks (M1, M5) fehlerfrei. tup
Is immer das erste, was ich überall deaktiviere. Warum soll ich mich selbst limitieren und die Geräte nur bis 80 % laden, wenn Apple den Akku eh tauscht, fällt die Kapazität drunter. Mein iPhone 16 Pro Max, beispielsweise, hat noch 90 % Kapazität nach 437 Zyklen. Voll ok, finde ich.
Und ich hab das iPhone 15 Pro Max und habe nach 1013 Ladungen noch 85% Restkapazität. Max 80% eingestellt.
Nur mit Qi geladen.
Außerdem gibt es auch diverse Tests, die zeigen, dass der Kapazitätsverlust marginal ausfällt. Das einzige was wirklich von Nachteil ist, bei Benutzung einer Dockingststion sollte der Akku nicht dauerhaft auf 100% stehen. Da altert er dann doch nachweislich.
Ich denke, viele wollen wohl kein Geld an Apple für den Akkutausch zahlen. Manche nehmen wohl auch Schutzhüllen, obwohl Apple sogar das ganze IPhone tauscht.
BatteryToolkit auf GitHub von mhaeuser
Super robust und stabil und macht den Dienst für mich schon länger.
Und es geht ja nicht nur um die Ladebegrenzung sondern auch darum, dass nicht immer geladen wird sobald Kabel dran, sonder nur, wenn Schwellenwerte erreicht werden. Das schont den Akku.
Bringt das wirklich was?
https://www.macrumors.com/2025/09/24/iphone-16-pro-max-charge-limit-test/
Apple sollte mal lieber eine Native Funktion einführen die Apps wie Bartender für die „Menu Bar“ überflüssig machen.
Das ist nicht besonders kundenfreundlich, wenn man ohne Zusatzsoftware keine Chance hat auf die Icons oder gewisse Menüpunkte zuzugreifen.