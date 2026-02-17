Akkupflege: macOS Tahoe 26.4 erlaubt feste Ladegrenzen

Apple bietet mit der ganz neu für Entwickler verfügbaren ersten Testversion von macOS 26.4 eine erweiterte Funktion zur Pflege von MacBook-Akkus an. Nutzer haben künftig die Möglichkeit, eine Ladebegrenzung festzulegen.

Die neue Einstellung ergänzt die bereits seit macOS Catalina verfügbare Option „Optimiertes Laden der Batterie“. Während diese auf vom Betriebssystem erstellten Statistiken zur Nutzung des Notebooks basiert und den Akku im besten Fall nur dann zu 100 Prozent lädt, wenn die volle Ladung tatsächlich benötigt wird, lässt sich mit der nun zusätzlich vorhandenen Funktion ein fester Maximalwert vorgeben.

Ergänzung zum optimierten Laden

Die Einstellung versteckt sich in den Systemeinstellungen im Bereich „Batterie“. Über einen Schieberegler kann man dort nun eine feste Ladegrenze zwischen 80 Prozent und 100 Prozent vorgeben, die beim Aufladen des Notebooks nicht überschritten wird. Die bereits seit etlichen Jahren verfügbare Option für optimiertes Laden steht weiterhin zur Verfügung, muss sich jedoch ebenfalls an die neue Obergrenze halten.

macOS 26.4 ist eben erst in die Beta-Phase gestartet. Mit einer Freigabe für alle Nutzer rechnen wir nicht vor April.

Drittanbieter-App bieten teils deutlich mehr

Bislang war man auf die Anwendungen von Drittanbietern angewiesen, wenn man eine Obergrenze für die Ladefunktion von macOS festlegen wollte. Apple macht mit dieser Neuerung zumindest die einfacheren der zu diesem Zweck angebotenen Werkzeuge überflüssig.

Bei Apps wie AlDente ist die Begrenzung der Ladeleistung inzwischen nur noch ein Teil des Leistungsumfangs. Die Entwickler haben nicht zuletzt auch im Wettbewerb um zahlende Nutzer stetig neue Funktionen ergänzt. Die grundlegenden App-Funktionen lassen sich dabei weiterhin kostenlos nutzen. AlDente punktet hier mit der Möglichkeit, nicht nur eine Ladegrenze nach oben zu setzen, sondern den Akku bei Bedarf auch ein Stück weit zu entladen, um dessen Füllstand nach Möglichkeit im optimalen Bereich zu halten.