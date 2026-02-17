ifun.de — Apple News seit 2001. 45 733 Artikel

Preise für Privatkunden ziehen an

WD, Seagate & Co.: Festplatten für dieses Jahr bereits ausverkauft
Die großen Festplattenhersteller berichten übereinstimmend von einer anhaltend hohen Nachfrage aus dem Rechenzentrums- und Cloudgeschäft. Sowohl Western Digital als auch Seagate haben ihre verfügbaren Kapazitäten für klassische Festplatten für das Jahr 2026 vollständig vergeben.

Synology Ds925plus Front

Schlechte Nachrichten für Privatanwender: Auch Festplatten geraten unter Preisdruck

Neue Bestellungen können frühestens für Zeiträume ab 2027 berücksichtigt werden. Damit bestätigt sich eine Entwicklung, die sich bereits seit dem vergangenen Jahr abzeichnet.

KI-Anbieter als neue Großabnehmer

Western Digital hat nach Angaben des Managements feste Bestellungen mit seinen sieben größten Kunden abgeschlossen, die das gesamte Produktionsvolumen für 2026 abdecken. Zusätzlich bestehen mehrjährige Liefervereinbarungen mit einzelnen Abnehmern, die bis in die Jahre 2027 und 2028 reichen. Diese Verträge regeln sowohl die gelieferten Speichermengen als auch die Preisgestaltung.

Auch Seagate meldet, dass die Kapazitäten für 2026 vollständig verplant sind. In den kommenden Monaten will der Hersteller erste Bestellungen für die erste Jahreshälfte 2027 annehmen. Darüber hinaus gibt es bereits Gespräche mit großen Cloudkunden über deren Speicherbedarf im Jahr 2028.

Wd Festplatten

Für diese Kunden steht vor allem die langfristige Absicherung der Liefermengen im Vordergrund, da der Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastrukturen verlässlich kalkulierbare Speicherressourcen erfordert.

Beide Hersteller verweisen darauf, dass sich die Rolle von Festplatten im Rechenzentrum verändert hat. Während früher vor allem die reine Kapazität im Vordergrund stand, spielt heute zunehmend die Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus eine Rolle.

Diese Verschiebung wirkt sich auch auf die Preisentwicklung aus. Für private Käufer und kleinere Unternehmen hat das bereits Folgen. Seit Herbst 2025 sind die Preise vieler Festplattenmodelle spürbar gestiegen. Besonders Laufwerke für Netzwerkspeicher und Archivsysteme sind betroffen. Ein Ende dieser Entwicklung is aktuell nicht in Sicht.

17. Feb. 2026 um 11:34 Uhr von Nicolas


  • Direkt bei WD mit CB bezahlen und die Preise sind zumindest noch halbwegs in Ordnung.

  • Erst RAM dann GPU’s und jetzt Festplatten, bei SSD’s die selbe Entwicklung. Rechner werden für die nächsten 2 Jahre wohl überdurchschnittlich teuer.

  • Toll und wer leitet wieder voll darunter. Der kleine Abnehmer.
    Die Preise für normale SSDs und NAS Festplatten sind teilweise um 300% gestiegen. Einfach unverschämt wenn der Normalverbraucher sich mal eine Festplatte leisten möchte ist das kaum noch erschwinglich nur wegen diesen KI misst der uns irgendwann ruinieren wird. Mann dachte ja immer Terminator war ein Utopischer Film…Denkste

