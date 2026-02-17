WD, Seagate & Co.: Festplatten für dieses Jahr bereits ausverkauft

Die großen Festplattenhersteller berichten übereinstimmend von einer anhaltend hohen Nachfrage aus dem Rechenzentrums- und Cloudgeschäft. Sowohl Western Digital als auch Seagate haben ihre verfügbaren Kapazitäten für klassische Festplatten für das Jahr 2026 vollständig vergeben.

Schlechte Nachrichten für Privatanwender: Auch Festplatten geraten unter Preisdruck

Neue Bestellungen können frühestens für Zeiträume ab 2027 berücksichtigt werden. Damit bestätigt sich eine Entwicklung, die sich bereits seit dem vergangenen Jahr abzeichnet.

KI-Anbieter als neue Großabnehmer

Western Digital hat nach Angaben des Managements feste Bestellungen mit seinen sieben größten Kunden abgeschlossen, die das gesamte Produktionsvolumen für 2026 abdecken. Zusätzlich bestehen mehrjährige Liefervereinbarungen mit einzelnen Abnehmern, die bis in die Jahre 2027 und 2028 reichen. Diese Verträge regeln sowohl die gelieferten Speichermengen als auch die Preisgestaltung.

Auch Seagate meldet, dass die Kapazitäten für 2026 vollständig verplant sind. In den kommenden Monaten will der Hersteller erste Bestellungen für die erste Jahreshälfte 2027 annehmen. Darüber hinaus gibt es bereits Gespräche mit großen Cloudkunden über deren Speicherbedarf im Jahr 2028.

Für diese Kunden steht vor allem die langfristige Absicherung der Liefermengen im Vordergrund, da der Ausbau von Rechenzentren und KI-Infrastrukturen verlässlich kalkulierbare Speicherressourcen erfordert.

Preise für Privatkunden ziehen an

Beide Hersteller verweisen darauf, dass sich die Rolle von Festplatten im Rechenzentrum verändert hat. Während früher vor allem die reine Kapazität im Vordergrund stand, spielt heute zunehmend die Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus eine Rolle.

Diese Verschiebung wirkt sich auch auf die Preisentwicklung aus. Für private Käufer und kleinere Unternehmen hat das bereits Folgen. Seit Herbst 2025 sind die Preise vieler Festplattenmodelle spürbar gestiegen. Besonders Laufwerke für Netzwerkspeicher und Archivsysteme sind betroffen. Ein Ende dieser Entwicklung is aktuell nicht in Sicht.