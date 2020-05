Notesey: Schnelle Notizzettel für die Mac-Menüleiste

Die Mac-App Notesey bietet die Möglichkeit, schnelle Notizen in der Menüleiste abzulegen. Die Anwendung will nicht in Konkurrenz zu herkömmlichen Notiz-Anwendungen treten, sondern eignet sich eher als schneller Speicherort für kleine Erinnerungen. Beispielsweise die Stichpunkte für die tägliche Telefonkonferenz.

Notesey kostet 3,29 Euro, etwas günstiger wäre nett. Doch die Suche nach einer „Notiz-App für die Menüleiste“ gestaltet sich längst nicht so einfach, wie man meinen möchte. Viele der Apps wurden seit Jahren nicht mehr aktualisiert oder machen es unnötig kompliziert, sodass man gleich bei den Standardwerkzeuge bleiben kann.

Notesey bietet für seine Preis vergleichsweise wenig, doch genau das ist ja Sinn und Zweck der Anwendung: Ihr könnt euch durch ein farbiges Quadrat gekennzeichnete Ausklapp-Notizzettel in die Menüleiste legen, die jeder für sich mit einem Mausklick zur Verfügung stehen. Für die Kennzeichnung stehen acht verschiedene Farben zur Verfügung, zudem könnt ihr die Breite und Höhe der Zettel pixelgenau einstellen und die Schriftgröße anpassen.