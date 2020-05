Video-Überblick: Die Netflix-Neuzugänge im Juni 2020

Das Amazon-Programm für Juni ist bereits im Kasten, jetzt hat uns Netflix die Liste der für den kommenden Monat geplanten Neuzugänge übermittelt. Insgesamt landen im Juni 50 neue Filme und Serien aus Eigenproduktion sowie 16 neue Lizenztitel in der digitalen Flatrate-Videothek.

Als Highlights hebt Netflix für den kommenden Monat unter anderem die finale Staffel der deutschen Mistery-Serie DARK hervor, die allerdings erst kurz vor dem Monatsende starten wird. Zudem bringt der kommende Monat den neuen Spike Lee-Film „Da 5 Bloods“:

Der Juni steht auf Netflix im Zeichen von DARK: Der letzte Zyklus hat begonnen und die erste Netflix Original Serie „made in Germany“ findet mit der dritten Staffel ihren Abschluss. Nachdem Jonas sich in einer Parallelwelt wiederfindet, muss er erkennen, dass nicht nur Adam sein Spiel mit Zeit, Raum und der Apokalypse treibt. Jonas beginnt zu verstehen, dass in dieser ewig währenden und unzerstörbar scheinenden Verknotung von Ursache und Wirkung auch weitere Figuren nur ihre eigenen Interessen verfolgen. DARK startet am 27. Juni exklusiv auf Netflix.

Am 26. Juni feiern Rachel McAdams und Will Ferrell den ESC in Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Als ehrgeizige Musiker Lars und Sigrit erfüllen sie sich ihren Lebenstraum und vertreten ihr Land beim größten Musikwetterbewerb der Welt. In Da 5 Bloods kehren vier afro-amerikanische Soldaten nach dem Krieg zurück nach Vietnam – auf der Suche nach einem Schatz und den Überresten ihres Squad-Anführers. Der Film von Spike Lee startet am 12. Juni.