NotesCmdr: Schnellaktionen für Apples Notiz-App am Mac

Die kostenpflichtige Mac-Anwendung NotesCmdr versorgt Nutzer von Apples Notiz-App mit einer interessanten Erweiterung, die die Funktionalität der ab Werk vorinstallierten Standard-Anwendung deutlich ausweitet. Mit der NotesCmdr können Anwender unter anderem mit sogenannten Slash-Kommandos arbeiten, Vorlagen erstellen und mathematische Berechnungen direkt in der Notiz-App durchführen.

Befehle, Rechnungen und Vorlagen

NotesCmdr integriert eine Reihe von Befehlen, die aus anderen Anwendungen wie Notion bekannt sind. Erreichbar sind diese über die Tastatur: Sobald das „/“-Zeichens innerhalb einer Notiz eingegeben wurde, wird ein Menü mit verschiedenen Schnellaktionen geöffnet. Diese ermöglichen es beispielsweise, Titel, Überschriften oder Listen schnell einzufügen. Nutzer können mit einfachen Kommandos auch Text formatieren oder Tabellen und Checklisten erstellen. Zudem lassen sich mathematische Berechnungen direkt innerhalb der Notizen durchführen, indem der Befehl „/calc“ genutzt wird.

Darüber hinaus unterstützt NotesCmdr die Nutzung von Vorlagen, die in einem separaten Ordner in Apple Notizen abgelegt werden. Diese Vorlagen lassen sich über ein entsprechendes Kommando in eine Notiz einfügen, wobei Platzhalter wie „/date“ automatisch durch das aktuelle Datum ersetzt werden. Das Vorlagen-Feature befindet sich allerdings noch in der Beta-Phase und unterstützt derzeit keine Checklisten, Tags oder Bilder.

Mit Markdown-Integration

NotesCmdr bringt außerdem eine Markdown-Integration mit. Nutzer können durch Eingabe bestimmter Zeichenkombinationen wie „#“ oder „*“ direkt Formatierungen wie Überschriften oder Listen erstellen. Dieses Feature sollen den Schreibprozess innerhalb der Notiz-App vereinfachen und beschleunigen.

NotesCmdr ist mit macOS 13 und neuer kompatibel und kann auf Geräten mit Intel- oder Apple-Silicon-Chip genutzt werden. Das Lizenzmodell sieht einen einmaligen Kaufpreis von 8,92 Euro vor, der die Nutzung auf bis zu drei Geräten und ein Jahr lang Updates und Support beinhaltet.