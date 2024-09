Apple Vision Pro: EyeSight zeigt Erreichbarkeit, Aufnahmen und Anrufe

Apple hat mit der Vorstellung der Apple Vision Pro auch die EyeSight-Funktion eingeführt, die seither ein integraler Bestandteil des Headsets ist und nach außen signalisiert, mit welchen Inhalten es die Nutzer der Datenbrille gerade zu tun haben. Ein Feature also, dass sich an erster Linie nicht an die Besitzer der Apple Vision Pro richtet, sondern an Menschen die mit diesen zu tun haben.



EyeSight zeigt auf dem Display an der Vorderseite der Apple Vision Pro ein digitales Abbild der Augen des Trägers an und bietet damit eine Art Kommunikationsschnittstelle zwischen Anwendern und ihrer Umgebung an. In dem neu veröffentlichten Support-Dokument #120481 („Was EyeSight auf der Apple Vision Pro zeigt“) erklärt Apple die unterschiedlichen Modi, die EyeSight zur Anzeige der aktuellen Aktivität nutzt und welche Informationen diese nach außen hin vermitteln sollen.

EyeSight signalisiert Erreichbarkeit

EyeSight zeigt die Augen des Trägers an, sobald das Headset aufgesetzt wird und andere Personen in der Nähe sind. Diese Darstellung kann personalisiert werden, sofern der Nutzer zuvor eine sogenannte „Persona“ eingerichtet hat. Ist keine Persona vorhanden, wird eine allgemeine, weniger detaillierte Darstellung der Augen angezeigt.

Durch EyeSight soll dem Umfeld signalisiert werden, ob und in welchem Maße der Vision-Pro-Nutzer seine Umgebung wahrnehmen kann. Das System zeigt beispielsweise an, wenn der Träger keine Inhalte betrachtet, eine App nutzt oder vollständig in eine virtuelle Umgebung eingetaucht ist. Auch während eines FaceTime-Anrufs oder einer vollständigen Immersion zeigt EyeSight an, wie stark der Nutzer in die digitale Welt vertieft ist.

Auch Kameranutzung wird angezeigt

Eine weitere Funktion von EyeSight ist die Anzeige der Kameranutzungen. Wenn Träger der Vision Pro ein Foto oder Video aufnehmen, zeigt EyeSight durch Lichtsignale, dass die Kameras aktiv sind. Ein kurzes Aufblitzen des Lichts signalisiert das Aufnehmen eines Fotos, während ein pulsierendes Licht auf eine Videoaufnahme hinweist.

Die Funktion von EyeSight soll es Nutzern ermöglichen, auch während des Headsets-Einsatzes einen gewissen Grad an Interaktion mit der Außenwelt zu wahren. Die verschiedenen Anzeigemodi sollen anderen Personen Hinweise darauf geben, ob der Träger momentan ansprechbar ist oder nicht.