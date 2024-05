ProNotes für Apples Notizen: Gold-Version und ChatGPT

Die kostenfreie Mac-Applikation ProNotes ist eine von zwei uns bekannten Drittanbieter-Applikationen, die die standardmäßig auf jedem Mac installierte Notizen-Applikation Apples um neue Funktionen erweitert.

Jetzt ist ProNotes in Version 0.5 erschienen und führt neben zahlreichen Verbesserungen eine Anbindung an ChatGPT und eine kostenpflichtige Gold-Version ein.

Gold-Version und ChatGPT

Mit einer überschaubaren Größe von etwa zehn Megabyte ist ProNotes schnell von der Website des Entwicklers Dexter Leng heruntergeladen (Direkt-Link zum Download) und installiert. Nach der ersten Installation benötigt die Anwendung die Zugriffsberechtigung auf die Bedienungshilfen des Mac, um voll funktionsfähig zu sein. Danach wartet ProNotes in der Mac-Menüleiste auf eure Nutzung und macht sich erst bemerkbar, wenn ihr in der Notizen-App arbeitet.

Neu in Version 0.5 ist die Integration von „Ask AI“, die es ermöglicht, direkt in der Notizen-App von ChatGPT bereitgestellte KI-Funktionen zu nutzen. Durch Eingabe von /askai oder /summarize in einer Notiz oder durch Auswählen eines Textabschnitts und Drücken von „Ask AI“, kann man Texte formatieren, korrigieren, erweitern und umformulieren lassen. Um „Ask AI“ nutzen zu können, ist jedoch ein ProNotes Gold-Abonnement erforderlich. Der Preis beträgt acht US-Dollar pro Monat.

Eine weitere Neuerung ist der „Copy Deeplink“-Button, der das Kopieren von Direktlinks zu ausgewählten Notizen ermöglicht. Auch die Einstellungen wurden neu gestaltet.

Grundversion weiterhin kostenlos

Zusätzlich zu diesen neuen Funktionen bietet ProNotes weiterhin die kostenlose Möglichkeit, Markdown-Formatierungen zu verwenden. Überschriften können durch das Raute-Symbol erstellt werden, Checklisten durch eckige Klammern. Bindestriche und Sternchen können ebenfalls für Listen verwendet werden.

Auch die schwebende Werkzeugleiste, die so genannte „ProNotes Bar“, die die wichtigsten Formatierungstools bereithält und so die Bearbeitung von Texten beschleunigt, lässt sich weiterhin kostenlos und ohne Bezahlung nutzen.