Amazon Prime Video: 80 neue Filme und Serien im Oktober 2024

Amazon hat uns mit der Liste aller Katalog-Neuzugänge versorgt, die den hauseigenen Video-Streaming-Dienst Amazon Prime Video im kommenden Monat erreichen werden. Im Oktober dürfen sich Prime-Abonnenten auf 60 neue Filme und Serienstaffeln freuen, darunter die vierte Staffel „7 vs. Wild“, die neue Original Show „Licht Aus“ und die Amazon Original Action-Serie „Citadel: Diana“.

Spooktober mit „Licht aus“ und „LOL“

Laut Amazon soll der Oktober auf Prime Video ein vielseitiges Programm aus Nervenkitzel, Abenteuer und Spannung auffahren. Im Halloween Special von LOL: Last One Laughing (ab 21. Oktober) wird es nur bedingt gruselig, denn hier gilt „erschrecken erlaubt, lachen verboten“.

Die zweite Staffel der Thriller-Serie The Devil’s Hour (ab 18. Oktober) sorgt im „Spooktober“ für schaurige Momente. Für sieben prominente Teilnehmer und Fans von Survival-Shows geht es in der vierten Staffel von 7 vs. Wild (ab 1. Oktober) in die rauen Landschaften Neuseelands, wo die bisher härteste Herausforderung der Serie auf sie wartet.

Dazu „The Office“ Australien und „Citadel: Diana“

In der neuen Originals-Show Licht Aus (ab 31. Oktober) müssen sich acht Prominente der extremen Herausforderung stellen, 120 Stunden in völliger Dunkelheit zu verbringen. Prime-Mitglieder erwartet im Oktober außerdem Citadel: Diana (ab 10. Oktober), das die Zuschauer in die Welt von Citadel und nach Italien entführt, sowie die actionreiche Komödie Brothers (ab 17. Oktober), die zu einem ganz besonderen Roadtrip einlädt.

In The Office (ab 18. Oktober) ist Hannah Howard die Geschäftsführerin der Verpackungsfirma Flinley Craddick. Als sie erfährt, dass die Zentrale ihre Filiale schließen und alle ins Homeoffice schicken will, gerät sie in Panik und versucht mit verzweifelten Versprechungen, ihr „Arbeitsfamilie“ zusammenzuhalten. Das Amazon-Spinoff der erfolgreichen Mockumentary spielt in Australien

Neue Serien im Oktober

Neue Filme im Oktober