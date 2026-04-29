Notepad++ jetzt nativ auf dem Mac verfügbar

Der Texteditor Notepad++ ist erstmals als eigenständige Anwendung für macOS erschienen. Nach mehr als zwei Jahrzehnten, in denen die Software ausschließlich unter Windows lief, steht nun eine Version bereit, die ohne Umwege direkt auf dem Mac ausgeführt werden kann.

Bislang griffen Nutzer auf Lösungen wie Wine oder vergleichbare Kompatibilitätsschichten zurück. Diese werden mit der neuen Ausgabe überflüssig.

Eigenständige Open-Source-Entwicklung

Die macOS-Version basiert auf dem ursprünglichen Quellcode, wurde jedoch an zentralen Stellen neu umgesetzt. Während die Bearbeitungsfunktionen weitgehend identisch bleiben, ersetzt eine native Benutzeroberfläche die bisherige Windows-Anbindung. Dafür kommt eine Kombination aus C++ und Objective-C zum Einsatz, die gezielt auf Apples Schnittstellen abgestimmt ist. Menüs, Dialoge und Dateiauswahl orientieren sich damit am gewohnten macOS-Verhalten.

Im Kern arbeitet weiterhin die bekannte Scintilla-Engine, die unter anderem Syntaxhervorhebung, Code-Faltung und Strukturansichten bereitstellt. Diese Komponente wird seit vielen Jahren entwickelt und bleibt auch in der Mac-Version unverändert. Dadurch soll sichergestellt werden, dass bestehende Funktionen konsistent bleiben.

Funktionsumfang und Alternativen

Auch auf dem Mac bietet Notepad++ Unterstützung für zahlreiche Programmiersprachen. Dazu gehören anpassbare Farbschemata, eine leistungsfähige Suchfunktion mit regulären Ausdrücken sowie die Möglichkeit, mehrere Dokumente parallel darzustellen. Ergänzt wird dies durch Makroaufzeichnungen, mit denen sich wiederkehrende Arbeitsschritte automatisieren lassen.

Ein Plugin-System ist ebenfalls integriert. Erweiterungen werden derzeit schrittweise für macOS angepasst. Die Anwendung enthält keine Werbung und verzichtet auf Datenerfassung. Sie wird als Open-Source-Projekt bereitgestellt und läuft sowohl auf aktuellen Macs mit Apple-Prozessoren als auch auf älteren Intel-Systemen ohne zusätzliche Übersetzungsschicht.

Für viele Mac-Nutzer bleibt jedoch der etablierte Editor CotEditor eine naheliegende Wahl. Die Anwendung ist seit Jahren fester Bestandteil im Alltag vieler Anwender und wurde zuletzt umfassend überarbeitet. Mit Version 7 hat CotEditor unter anderem eine neue technische Grundlage für die Syntaxanalyse erhalten und die Darstellung von Code sowie Textstrukturen erweitert.