Gemini wird persönlicher: Neuer Import könnte Siri prägen

Google erweitert seine KI-Anwendung Gemini um Funktionen, die individuelle Vorlieben und Eigenarten stärker berücksichtigen sollen. Die Neuerungen betreffen vor allem den Umgang mit persönlichen Informationen und bisherigen Unterhaltungen mit anderen KI-Chatbots.

Für Mac-Nutzer könnten diese Änderungen jedoch über Gemini selbst hinaus Bedeutung haben, da Apple seine künftige KI-Sprachassistenz Siri auf die Technik von Google stützt.

Personalisierung durch gespeicherte Kontexte

So hat Google heute ein neues Feature vorgestellt, mit dem Gemini Inhalte aus vergangenen Gesprächen bei neuen Anfragen berücksichtigt. Die KI-Anwendung merkt sich etwa Interessen oder wiederkehrende Themen und kann Antworten darauf abstimmen. Nutzer behalten dabei die Kontrolle und können die Speicherung jederzeit deaktivieren oder einzelne Inhalte löschen.

Technisch bedeutet das, dass die KI nicht nur auf einzelne Eingaben reagiert, sondern einen fortlaufenden Kontext aufbaut. Wer regelmäßig ähnliche Themen behandelt, erhält dadurch präzisere Vorschläge und Zusammenfassungen. Die Bedienung erfolgt direkt in der App, die sich auf dem Mac per Tastenkürzel einblenden lässt und so in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird.

Import von anderen KI-Chats möglich

Neu ist zudem eine Importfunktion für Inhalte aus anderen KI-Anwendungen. Nutzer können sowohl einzelne Präferenzen als auch komplette Chat-Verläufe übernehmen. Dafür lassen sich exportierte Daten hochladen oder zusammengefasste Inhalte aus anderen Anwendungen in Gemini einfügen. Die Anwendung verarbeitet diese Informationen und stellt sie für künftige Anfragen bereit.

Vor allem dieses Feature könnte auch im Kontext der geplanten Siri-Überarbeitung relevant werden. Wie bereits angekündigt, soll Apples Sprachassistent künftig auf Gemini basieren. Wenn persönliche Kontexte und Chat-Verläufe zwischen Anwendungen übertragbar sind, wäre es denkbar, dass Nutzer ihre bisherigen KI-Interaktionen in die neue Siri-Umgebung mitnehmen können. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Diensten würde damit weniger Brüche verursachen, da bestehende Informationen erhalten bleiben.

Neu von Google: Gemini jetzt als Mac-App verfügbar

Die neuen Funktionen werden schrittweise eingeführt und stehen zunächst für Privatnutzer zur Verfügung. Seit knapp zwei Wochen steht Gemini auch als Mac-Anwendung für Mac OS 15 oder neuer zur Verfügung.