DMA zwingt Apple zur Öffnung seines Systems
Streit um iPhone-Zugriff: Apple kritisiert EU scharf
Apple sieht die europäische Regulierung digitaler Märkte weiterhin kritisch. Hintergrund ist der Digital Markets Act, mit dem die EU-Kommission große Plattformanbieter zu mehr Wettbewerb verpflichten will. In einem Interview mit dem Handelsblatt äußerte sich Apples Regulierungschef Kyle Andeer ungewöhnlich deutlich zu den Vorgaben.
Kyle Andeer, bei Apple als Vice President Apple Legal aktiv
Nach Darstellung des Unternehmens habe die EU ihr eigenes Regelwerk zu positiv bewertet. Während die Kommission im Zwischenbericht von mehr Wahlfreiheit und besseren Chancen für Entwickler spricht, sieht Apple vor allem Risiken. Der Konzern gehört zu den sogenannten Gatekeepern, die unter dem Gesetz besonders strenge Auflagen erfüllen müssen.
- EU-Vorgaben zur Interoperabilität: Was Apple 2026 bereitstellen muss
Dazu zählt vor allem die Öffnung des bislang stark kontrollierten iPhone-Ökosystems. Nutzer können inzwischen alternative App-Stores installieren, Entwickler dürfen eigene Bezahlsysteme einsetzen. Zudem muss Apple Schnittstellen bereitstellen, damit Drittanbieter stärker auf Funktionen des Betriebssystems zugreifen können. Diese Interoperabilität soll den Wettbewerb fördern, greift aus Sicht des Unternehmens jedoch tief in bestehende Sicherheitskonzepte ein.
Kritik an Datenzugriffen und Jugendschutz
Besonders kritisch bewertet Apple mögliche Datenzugriffe durch externe Anbieter. Laut Andeer könnten Dritte Zugriff auf sensible Nutzungsdaten erhalten. Als Beispiel nennt er Informationen über WLAN-Verbindungen, aus denen sich Bewegungsprofile ableiten lassen.
Auch beim Jugendschutz sieht Apple Probleme. Seit der Öffnung des Systems seien Inhalte wie Glücksspielangebote oder nicht jugendfreie Anwendungen leichter verfügbar. Im eigenen App Store kann Apple Vorgaben zu Altersfreigaben und Inhaltskontrollen durchsetzen. Bei externen Plattformen sei dieser Einfluss deutlich eingeschränkt.
Die EU-Kommission weist diese Kritik zurück. Sie betont, dass bei der Ausarbeitung des Gesetzes zahlreiche Interessengruppen einbezogen wurden. Ziel bleibe es, Wettbewerb zu stärken und gleichzeitig die Interessen der Nutzer zu berücksichtigen.
Verzögerungen bei neuen Funktionen in Europa
Neben Datenschutzfragen sieht Apple auch Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Funktionen. Bestimmte Neuerungen müssten zunächst so angepasst werden, dass sie auch unter den neuen Vorgaben funktionieren. Dies könne Markteinführungen verzögern. Teilweise würden Funktionen in Europa später starten oder vorerst ganz fehlen. Stichwort: iPhone-Mirroring.
- EU lässt Apple abblitzen: Brüssel bleibt beim Digitalgesetz hart
Trotz der Kritik betont das Unternehmen laut Handelsblatt, dass die Regulierung bislang keine direkten Auswirkungen auf die Umsätze habe. Im Mittelpunkt steht für Apple vielmehr die Frage, wie sich Datenschutz, Wettbewerb und technische Kontrolle künftig miteinander vereinbaren lassen.
Ach Gott, der Jugendschutz mal wieder.
Es ist nicht zu ertragen wie dieser Tage wirklich schutzbedürftige Gruppen immer wieder als Grund für allen möglichen Murks und staatliche Eingriffe herhalten müssen.
Jetzt bringt es unsere Kinder in Gefahr, dass Apple sich nicht mehr weiter schamlos mittels faktischem Monopol bereichern kann. Irre.
Verstehe Apples Sorgen da nicht. Gebt mir einen Schalter, wem ich Zugriff auf die WLan-Daten geben will und gut ist. Genauso beim Glücksspiel: Wirksame Einstellungen für Eltern für Glücksspiel, Porno usw. würden hier helfen, dass solche Apps nicht installiert werden können. Problematisch sind hier doch eher soziale Medien. Also schafft eine Sittenwächter KI, bei der ich entscheiden kann, ob ich sie einsetzen will
Wenn’s doch nur so einfach wäre.
Welchen Wettbewerb will man denn fördern?
Apple vs Google? Das ich nicht lache.
Und die Apps von unabhängigen Entwicklern – die diese Öffnung ja alle wohl wollten – sind nicht besser oder günstiger geworden.
Also einen wirklichen Vorteil sehe ich nicht, irgendwie müssen wir hier auf von Google und Apple bereitgestellte Funktionen nur länger warten.
– Meinung, kein Hasskommentar.
Mich befremdet auch immer noch, dass z.B. Drittanbieter Wearables, den selben Funktionsumfang bieten können sollen wie etwa eine Apple Watch. Warum?
Dann wird die Apple Watch sicher günstiger…so denken die Verfasser des Gesetzes.
Quatsch.
Es geht einzig alleine um folgendes:
Wieso gönnt sich Apple Zugriffe die sie anderen verwehren?
Ich habe eine Garmin und will auch Nachrichten auf der Uhr beantworten können.
Es kann nicht sein das Apple hier absichtlich die Konkurrenz kastriert damit ihre Apple Watch gut dasteht.
Apple ist schlimmer als Microsoft / IE es je waren.
Ich versteh bis heute nicht wie man Apple als Endkunde verteidigen kann.
PS:
Zum AppStore:
Auf Mac/ Linux / Windows kann ich auch Software installieren wie ICH möchte.
Bestimmt geht hier jetzt die X und W Diskussion direkt weiter….
Gibt es eine vergleichbare Diskussion und Stellungnahme von Apple gegenüber der chinesischen Regierung?
Datenschutz?
Persönlichkeitsrechte?
Der war gut. :)))
Ich finde es super, dass sich die EU hier durchsetzt. Vielleicht gibts ja irgendwann tatsächlich mal unabhängige Stores mit Apps hoher Qualität und einer Suche, die ihren Namen verdient. Dann kann Apple weiter seine Slot machines verkaufen und auf die Europäer schimpfen, die solchen Dreck in die Ü18-Ecke schieben.
Dann sollen die Kommissare der EU mal ihre Rechner und die Assistenzsysteme ihrer Autos offenlegen, wahrscheinlich würde das helfen ein Gefühl für Sicherheit zu entwickeln.
Genau, und was ist eigentlich mit fair repair bei Autos? Die EU ist da sehr sehr selektiv, kommt mir so vor.
Welche Interessengemeinschaften das genau sind, würde mich ja mal interessieren.
Welche Nutzer habe die in der eu einegebunden und befragt ob sie einen alternativen App Store wollen? Ist das alles schön transparent nachvollziehbar?
Muss ehrlich sagen, dass ich in den letzten 2-3 Jahrzehnten mit Apple oft einer Meinung war und vieles (wenn nicht fast alles) verstanden und nachvollziehen konnte.
Was mir bei dieser Thematik jedoch zunehmend schwerer fällt. Allen voran da sich mir einige Aussagen und Zusammenhänge hier absolut nicht erschließen! Hier z.B. ganz vorne mit dabei, was das iPhone Mirroring mit irgendwelchen Regularien o.ä. der EU zu tun hat?!? Kann ich einfach mal so überhaupt nicht nachvollziehen! Nicht mal im Ansatz!
Hier gibt es einfach keinerlei plausible Erklärung oder Sinn diese (vollständig fertiggestellte!) Funktion nicht einfach mit auszurollen…. Was zur Hölle spricht denn hier bitte dagegen?!? Außer ein möglicher Pup der Apple quer sitzt gibt es hier schlichtweg auch nichts…. das ist nicht nur schade für uns alle die innerhalb der EU leben, es ist auch einfach nur traurig das das ganze nicht zwischen der EU und Apple, sondern uns als Kunden, Apple und der Eu ausgetragen wird….
Absolut unverständlich…..
iPhone Mirroring ist für mich so ein Gamechanger. Ich hasse es, das es in Europa immer noch nicht zur Verfügung steht.
Ist mir auch komplett egal, wer jetzt schuld dran ist und warum. Ich erwarte dieses Feature auf meinen Devices als Nutzer.