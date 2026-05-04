Streit um iPhone-Zugriff: Apple kritisiert EU scharf

Apple sieht die europäische Regulierung digitaler Märkte weiterhin kritisch. Hintergrund ist der Digital Markets Act, mit dem die EU-Kommission große Plattformanbieter zu mehr Wettbewerb verpflichten will. In einem Interview mit dem Handelsblatt äußerte sich Apples Regulierungschef Kyle Andeer ungewöhnlich deutlich zu den Vorgaben.

Kyle Andeer, bei Apple als Vice President Apple Legal aktiv

Nach Darstellung des Unternehmens habe die EU ihr eigenes Regelwerk zu positiv bewertet. Während die Kommission im Zwischenbericht von mehr Wahlfreiheit und besseren Chancen für Entwickler spricht, sieht Apple vor allem Risiken. Der Konzern gehört zu den sogenannten Gatekeepern, die unter dem Gesetz besonders strenge Auflagen erfüllen müssen.

EU-Vorgaben zur Interoperabilität: Was Apple 2026 bereitstellen muss

Dazu zählt vor allem die Öffnung des bislang stark kontrollierten iPhone-Ökosystems. Nutzer können inzwischen alternative App-Stores installieren, Entwickler dürfen eigene Bezahlsysteme einsetzen. Zudem muss Apple Schnittstellen bereitstellen, damit Drittanbieter stärker auf Funktionen des Betriebssystems zugreifen können. Diese Interoperabilität soll den Wettbewerb fördern, greift aus Sicht des Unternehmens jedoch tief in bestehende Sicherheitskonzepte ein.

Kritik an Datenzugriffen und Jugendschutz

Besonders kritisch bewertet Apple mögliche Datenzugriffe durch externe Anbieter. Laut Andeer könnten Dritte Zugriff auf sensible Nutzungsdaten erhalten. Als Beispiel nennt er Informationen über WLAN-Verbindungen, aus denen sich Bewegungsprofile ableiten lassen.

Auch beim Jugendschutz sieht Apple Probleme. Seit der Öffnung des Systems seien Inhalte wie Glücksspielangebote oder nicht jugendfreie Anwendungen leichter verfügbar. Im eigenen App Store kann Apple Vorgaben zu Altersfreigaben und Inhaltskontrollen durchsetzen. Bei externen Plattformen sei dieser Einfluss deutlich eingeschränkt.

Die EU-Kommission weist diese Kritik zurück. Sie betont, dass bei der Ausarbeitung des Gesetzes zahlreiche Interessengruppen einbezogen wurden. Ziel bleibe es, Wettbewerb zu stärken und gleichzeitig die Interessen der Nutzer zu berücksichtigen.

Verzögerungen bei neuen Funktionen in Europa

Neben Datenschutzfragen sieht Apple auch Auswirkungen auf die Entwicklung neuer Funktionen. Bestimmte Neuerungen müssten zunächst so angepasst werden, dass sie auch unter den neuen Vorgaben funktionieren. Dies könne Markteinführungen verzögern. Teilweise würden Funktionen in Europa später starten oder vorerst ganz fehlen. Stichwort: iPhone-Mirroring.

EU lässt Apple abblitzen: Brüssel bleibt beim Digitalgesetz hart

Trotz der Kritik betont das Unternehmen laut Handelsblatt, dass die Regulierung bislang keine direkten Auswirkungen auf die Umsätze habe. Im Mittelpunkt steht für Apple vielmehr die Frage, wie sich Datenschutz, Wettbewerb und technische Kontrolle künftig miteinander vereinbaren lassen.