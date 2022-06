Neu auf Disney+: Das läuft im Juli 2022

Als sich die schöne und willensstarke Königstochter weigert, den grausamen Soziopathen zu heiraten, mit dem sie verlobt ist, wird sie entführt und in einem abgelegenen Turm im Schloss ihres Vaters eingesperrt. Da ihr verschmähter, rachsüchtiger Freier auf den Thron ihres Vaters aus ist, muss die Prinzessin ihre Familie schützen und das Königreich retten, koste es, was es wolle.

Mit „The Princess“ beziehungsweise „Die Prinzessin“ hat Disney+ im kommenden Monat eine in der Alterstufe 16+ gelistete Neuerscheinung am Start, die eine kriegerische Prinzessin verspricht.

