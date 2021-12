Noch heute Nachmittag: Apple TV+ startet heute auf Sky Q

Die bevorstehende Integration des Video-Streaming-Dienstes Apple TV+ in die eigene All-in-One-Plattform Sky Q hatte der Pay-TV Sender Sky bereits Ende Oktober angekündigt. Heute ist es nun soweit. Wie Sky Deutschland mitteilt, soll die App für den Zugriff auf Apple TV+ noch heute „im Laufe des Nachmittags“ auf Sky Q bereitstehen und so den Zugriff auf alle Serien und Filme des Apple-Angebotes direkt aus Sky Q heraus ermöglichen.

Der Sky-Fernseher Sky Glass

Laut Sky soll der Video-Content von Apple TV+ „nahtlos in das Sky TV-Erlebnis integriert“ sein. Konsequenterweise wird sich die Apple TV+ Anwendung auch mit der von Sky angebotenen Sprachfernbedienung aufrufen lassen.

Auf dem Sky-Fernseher erst Ende 2022

Langfristig soll die Anwendung für Apple TV+ auch auf dem kürzlich in England vorgestellten Sky-Fernseher Sky Glass landen. Dieser wird, so die aktuelle Planung des Pay-TV Senders, allerdings erst Ende 2022 auch in Deutschland zu haben sein.

In Großbritannien wird der Sky-Fernseher Sky Glass in drei unterschiedlichen Ausführungen mit Bildschirmgrößen von 43 Zoll, 55 Zoll und 65 Zoll zum Kauf angeboten und integriert als smarte Komponenten die komplette Sky-Anbindung. Umgerechnet werden dafür einmalige Hardware-Preise von 764 Euro, 999 Euro und 1235 Euro fällig. Hinzu kommen die monatlichen Kosten für das Sky-Abo, die in Abhängigkeit von den gebuchten Entertainment-Paketen stark variieren können.

Fast 30 buchbare Pakete

Wie berichtet bietet Sky inzwischen fast 30 unterschiedliche Paketkombinationen an, die einzeln bis zu 65,50 Euro im Monat kosten – etwa bei Buchung von Sky Sport, Sky Cinema, Sky Fußball-Bundesliga und Sky Kids. Hinzu kommen hier Zusatzoptionen wie „Multiscreen“, „UHD“ oder „Sky Go Plus“.

Die Multiscreen-Option wird für die Nutzung des Sky-Angebotes auf weiteren Endgeräten vorausgesetzt und kostet 10 Euro pro Monat zusätzlich.