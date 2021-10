Sky Glass: 4K-Streaming-Fernseher statt SAT-Schüssel und Receiver

Als sofort in Deutschland verfügbare Neuerung vermeldet Sky zudem die Verfügbarkeit von Sky Ticket als App auf dem MagentaTV Stick . Der Streaming-Stick der Telekom ist hierzulande schon seit März vergangenen Jahres erhältlich und will allem voran das Streaming-Angebot der Telekom sowie darüber hinaus auch Dienste wie Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN und nun auch Sky Ticket auf TV-Geräte bringen, die nicht von Haus aus schon mit entsprechenden Möglichkeiten ausgestattet sind.

Deutsche Nutzer müssen sich allerdings noch gedulden. Hierzulande wird Sky Glass erst bis Ende des kommenden Jahres zu kaufen sein. Dementsprechend hat Sky auch noch keine Euro-Preise veröffentlicht. Für eine grobe Einschätzung rechnen wir mal die für Großbritannien angekündigten Verkaufspreise um, dem zufolge würde Sky Glass mit 43“ Diagonale 764 Euro kosten, mit 55“ läge der Preis bei 999 Euro und für das große Modell mit 65“ Bildschirmgröße muss man auf Basis der UK-Preise mit rund 1235 Euro rechnen. Alternativ zur Einmalzahlung bietet Sky in Großbritannien auch die Möglichkeit zur Zahlung in Monatsraten an.

Sky Glass wird mit 43, 55 oder 65 Zoll großem Bildschirm mit 4K-Unterstützung in den Handel kommen und verfügt über ein leistungsfähiges Audiosystem mit einer Maximalleistung von 215 Watt. Das Aluminiumgehäuse ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich: Blau, Pink, Grün, Weiß und Schwarz.

