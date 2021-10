Apple TV+ auf Sky Q und Sky Glass: Sky braucht noch Monate

Der Pay-TV-Sender Sky hat heute über eine langfristige Kooperationsvereinbarung mit Apple informiert, die unter anderem dafür sorgen wird, dass Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ perspektivisch auch über Sky Q und auf Sky Glass verfügbar sein wird. Dies dauert allerdings noch einige Monate.

Der Sky-Fernseher Sky Glass

Bei Sky Glass durchaus nachvollziehbar: Der neue Sky-Fernseher, über den ifun.de zur Erstvorstellung Anfang des Monats berichtete, soll erst ab Ende 2022 überhaupt in Deutschland verfügbar sein. Was Sky Q angeht, dürfte der langsame Rollout jedoch auf Unverständnis unter den Bestandskunden treffen. Hier soll Apple TV+ erst „in den nächsten Monaten“ starten.

Hand in Hand will Sky zudem für eine bessere Verfügbarkeit der offiziellen „Sky Q“-App in den unterschiedlichen Länder-Filialen des App Stores sorgen. Ab „der ersten Hälfte des Jahres 2022“ soll sich die „Sky Q“-App in allen Regionen auf dem Apple TV installieren lassen. Spätestens ab Mitte 2022 so wird die „Sky Q“-App dann auf regionale Einschränkungen bei der Verfügbarkeit im App Store verzichten.

Apple und Comcast Corporation kooperieren

Die heutige Ankündigung ist das Ergebnis einer umfassenden Kooperation zwischen Apple und der Comcast Corporation – bei denen sich die sprichwörtlichen Hände gegenseitig waschen: Während Apple dafür sorgt, dass die Pay-TV-Inhalte von Sky über die Apple TV-Plattform gebucht werden können, platziert Apple den eigenen Video-Streaming-Dienst als Over-The-Top-Angebot in den Portalen des Pay-TV-Anbieters.

Ab Ende 2022 auch im Sky-Fernseher Sky Glass, der bereits jetzt in Großbritannien in den Markt startet. Hier soll der TV mit Bildschirmgrößen von 43, 55 oder 65 Zoll angeboten werden und umgerechnet für 764 Euro, 999 Euro und 1235 Euro über den virtuellen Tresen gereicht werden.