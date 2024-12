Nimble Commander: Freier Profi-Dateimanager mit neuen Funktionen

Der zweigeteilte Dateimanager Nimble Commander wurde in der aktualisierten Version 1.7 veröffentlicht. Die Software, die seit Mai als Open-Source-Anwendung angeboten wird und seitdem auch komplett kostenlos erhältlich ist, richtet sich an Nutzer, die eine schnelle, ressourcenschonende Finder-Alternative zur Dateiverwaltung einsetzen möchten und vielleicht mit dem Norton Commander groß geworden sind.

Kostenfrei und quelloffen

Der Nimble Commander orientiert sich an dessen Dual-Pane-Design und ist in C++ geschrieben, was für eine hohe Leistung und Reaktionsfähigkeit auch bei zahlreichen geöffneten Tabs und Fenstern sorgen soll. Ein zentrales Merkmal ist die umfassende Tastatursteuerung. Über 100 vordefinierte Hotkeys ermöglichen es, viele Aufgaben ohne Maus oder Trackpad zu erledigen.

Der Dateimanager unterstützt Verbindungen zu entfernten Servern, darunter FTP, SFTP und WebDAV, sowie die Integration von Cloud-Diensten wie Dropbox. Nutzer können Dateien direkt auf diesen Servern bearbeiten, wobei Änderungen automatisch synchronisiert werden.

Neue Funktionen der Version 1.7

Die jüngste Aktualisierung bringt eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen. Besonders hervorzuheben ist die Integration der Lexilla-Bibliothek, die Syntax-Highlighting im integrierten Dateibetrachter ermöglicht. Zudem wurde die Benutzeroberfläche überarbeitet: Die bisher genutzten Toolbars sind einer schlankeren Statusleiste gewichen, wodurch mehr Platz auf dem Bildschirm entsteht. Weitere Neuerungen umfassen:

Eine natürliche Sortierreihenfolge bei Dateinamen.

Einen neuen Hotkey (Strg+Return), um ein Kontextmenü zu öffnen.

Verbesserungen in der Bedienbarkeit, wie die Möglichkeit, im „Gehe zu“-Dialog Elemente über Zahlentasten zu filtern.

Zudem wurden Fehler behoben, darunter ein Problem mit unvollständigen FTP-Übertragungen und ein Bug, der zu instabilen Werkzeugleistensymbolen führte.

Fokus auf Tastaturnutzung

Die Software bietet zahlreiche Konfigurationsmöglichkeiten, darunter die Anpassung von Farben, Schriftarten und Bedienungselementen. Auch Funktionen wie die Batch-Umbenennung, bei der Dateien nach vorgegebenen Mustern umbenannt werden können, erweitern die Einsatzmöglichkeiten der App.

Nimble Commander bleibt ein vielseitiger Dateimanager für macOS, der sich besonders an Anwender richtet, die Wert auf Effizienz und Anpassbarkeit legen.