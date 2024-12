Ronja Räubertochter: Die Neuverfilmung landet in der ARD-Mediathek

Pünktlich zu den Feiertagen und einen Tag früher als eigentlich angekündigt, präsentiert die ARD-Mediathek jetzt die Neuinterpretation des Astrid-Lindgren-Klassikers Ronja Räubertochter.

Die Serie, die in Kooperation mit internationalen Partnern wie Viaplay und Netflix entstand, umfasst eigentlich zwei Staffeln mit jeweils sechs Episoden, in der ARD-Mediathek steht jedoch nur die erste Staffel zur Verfügung. Die lineare Ausstrahlung erfolgt am 25. Dezember und am 26. Dezember im Ersten.

Inhaltliche Neuerungen und Abweichungen

Die Produktion bleibt in wesentlichen Teilen der Buchvorlage treu, weicht jedoch in einigen Punkten deutlich ab. Während die zentrale Erzählung über die Freundschaft zwischen Ronja, Tochter des Räuberhauptmanns Mattis, und Birk, Sohn des rivalisierenden Borka, bestehen bleibt, wurde die Handlung durch zusätzliche Nebenstränge erweitert.

Kritiker wie Andreas Kötzing, dessen Besprechung im Deutschlandfunk Kultur hiermit empfohlen sei, geben zu Bedenken, dass diese Erweiterungen die Kernstory in den Hintergrund drängen könnten. Unter anderem wird die Konfliktdynamik zwischen den Räuberbanden und einem nahegelegenen Dorf detaillierter ausgearbeitet – nicht unbedingt zum Vorteil der Saga.

Originalverfilmung im ZDF

Auch die neue Serie richtet sich primär an ein Publikum ab zehn Jahren und trägt eine entsprechende Altersempfehlung. Jüngeren Kindern könnte der düstere Stil jedoch Schwierigkeiten bereiten.

Familien, die eine kindgerechtere Version ohne offenes Ende bevorzugen, dürfte es daher freuen, dass die Originalverfilmung von 1984 derzeit in der ZDF-Mediathek angeboten wird. Der 119 Minuten lange Spielfilm ist dort noch bis zum 15. Januar 2025 verfügbar und mit einer Altersempfehlung ab sechs Jahren versehen.