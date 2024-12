Neu fürs Büro: 7-in-1 USB-C-Hub und 6-in-1 Steckdosenleiste

Die beiden Zubehöranbieter UGREEN und Baseus haben zwei neue Schreibtisch-Accessiores vorgestellt, die sich an Mac-Nutzer in Büro und Homeoffice richten. UGREEN offeriert eine neue 6-in-1 Steckdosenleiste mit Schuko-Plätzen und USB-Ports. Baseus hat sein Sortiment an USB-C-Hubs erweiterte und bietet nun auch ein günstiges 7-in-1-Modell an.

6-in-1 Steckdosenleiste von UGREEN

Die 6-in-1 Steckdosenleiste von UGREEN ergänzt den beliebten Steckdosen-Würfel Diginest Cube und kombiniert zwei Schuko-Steckdosen mit vier USB-Anschlüssen, darunter drei USB-A- und ein USB-C-Anschluss. Damit soll das gleichzeitige Laden von bis zu sechs Geräten möglich sein.

Laut Herstellerangaben besitzt die Steckdosenleiste einen Überspannungsschutz sowie weiteren Sicherheitsfunktionen ausgestattet, um elektronische Geräte vor Stromschwankungen zu schützen. Mit einer Leistung von bis zu 3.680 Watt und einem 1,5 Meter langen Kabel lässt sich die Leiste recht flexibel einsetzten und tritt mit Maßen von 13 cm × 9 cm x 4 cm dennoch recht kompakt auf. Der USB-C-Port liefert maximal 20 Watt, die USB-A-Steckplätze maximal 15 Watt.

Die Steckdosenleiste von UGREEN ist nicht schaltbar, dafür aber vergleichsweise günstig. Rechnet man den 30-Prozent-Rabatt zur Markteinführung an, gibt es das Gerät bereits für 20,99 Euro.

7-in-1 USB-C-Hub von Baseus

Baseus will mit dem einfachen 7-in-1-USB-C-Hub die Konnektivität von MacBooks und anderen USB-C-Geräten erweitern. Zu den Anschlüssen zählen ein HDMI-Port, der eine 4K-Bildausgabe bei 60 Hz ermöglicht, drei USB-A-Ports, ein SD- sowie ein MicroSD-Kartenleser.

Zusätzlich bietet der Hub einen USB-C-Power-Delivery-Anschluss, der Laptops mit bis zu 100 Watt Leistung laden kann. Die Datenübertragung erfolgt über USB 3.0 mit bis zu 5 Gbit/s. Das einfache Baseus-Hub kostet 16,99 Euro.