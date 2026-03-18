Nightingale: Freie Karaoke-App wandelt lokale MP3s in Mitsingerlebnis um

Mit Nightingale steht eine neue Karaoke-Anwendung zur Verfügung, die vollständig auf dem eigenen Mac arbeitet. Nutzer wählen einen lokalen Musikordner aus und die Software bereitet die enthaltenen Titel automatisch für Karaoke-Sessions auf.

Dabei werden Gesang und Instrumente voneinander getrennt, Liedtexte erzeugt und synchron zum Takt dargestellt. Im Unterschied zu vielen vergleichbaren Angeboten verzichtet Nightingale auf Onlinekonten und Abonnements. Sämtliche Verarbeitungsschritte erfolgen lokal, es werden keine Audiodaten hochgeladen.

Nach der ersten Ausführung lädt die Anwendung allerdings zusätzliche Komponenten aus dem Netz. Dazu gehören KI-Modelle, Python-Bibliotheken und weitere Programmdateien. Diese werden im Benutzerverzeichnis ( ~/.nightingale) abgelegt und können mehrere Gigabyte Speicherplatz beanspruchen. In unserem Test summierten sich die Daten auf rund sechs Gigabyte.

KI-gestützte Funktionen für Gesang und Darstellung

Technisch setzt Nightingale auf verschiedene KI-Modelle zur Audiobearbeitung. Für die Trennung von Gesang und Begleitung kommen Verfahren wie Demucs und ein speziell angepasstes Karaoke-Modell zum Einsatz. Die Liedtexte werden entweder aus bestehenden Datenbanken geladen oder automatisch per Spracherkennung erzeugt und auf Wortebene mit der Musik synchronisiert.

Während der Wiedergabe hebt die Anwendung die aktuell gesungenen Passagen hervor und bewertet die Tonhöhe des Nutzers in Echtzeit. Ergebnisse lassen sich in Profilen speichern und miteinander vergleichen. Mehrere Sänger können so nacheinander antreten, ohne dass ihre Fortschritte verloren gehen.

Neben klassischen Audiodateien unterstützt die Anwendung auch Videoformate. In diesem Fall bleibt das Originalvideo als Hintergrund erhalten, während die Tonspur verarbeitet wird. Ergänzend stehen animierte Hintergründe zur Auswahl, die an typische Karaoke-Darstellungen erinnern.

Freeware für Mac, Windows und Linux

Die Anwendung wird als einzelnes Programm für macOS, Windows und Linux bereitgestellt. Abhängigkeiten wie Python oder zusätzliche Werkzeuge werden beim ersten Start automatisch eingerichtet. Infos zur Tastatursteuerung gibt es hier.

Nightingale richtet sich insbesondere an Nutzer mit eigener Musiksammlung, die Karaoke-Funktionen unabhängig von Musik-Streaming-Diensten nutzen möchten. Der Quellcode ist frei verfügbar und kann erweitert werden.