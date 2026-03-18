Ring Intercom vor Abo-Erweiterung: Mehr Funktionen, mehr Abhängigkeit

Amazon erweitert sein Abo-Angebot „Ring Home“ weiter und bezieht nun auch Ring Intercom in die kostenpflichtigen Zusatzfunktionen ein. Bestandskunden wurden per E-Mail darüber informiert, dass ab dem 19. März neue Funktionen bereitgestellt werden, die zunächst im Rahmen einer kostenlosen Testphase ausprobiert werden können.

Ring Home bietet drei Abostufen

Bereits im vergangenen Jahr hatte Amazon „Ring Protect“ in „Ring Home“ umbenannt und drei Tarifstufen eingeführt. Während sich die Änderungen zunächst auf Kameras und Videotürklingeln konzentrierten, wird das Abomodell nun schrittweise auf weitere Geräte ausgeweitet. Mit Ring Intercom erreicht diese Strategie nun auch klassische Gegensprechanlagen in Mehrfamilienhäusern.

Welche konkreten Funktionen ergänzt werden, lässt Amazon bislang offen. Die Ankündigung bleibt vage und verweist lediglich auf weitere Informationen in einer kommenden E-Mail.

Auffällig ist, dass Ring bereits heute Funktionen kostenpflichtig anbietet, die bei anderen Herstellern häufig ohne laufende Gebühren verfügbar sind. Dazu zählen etwa Push-Benachrichtigungen mit Videovorschau oder die Auswertung erkannter Personen und Pakete. Solche Funktionen sind bei Ring an ein Abonnement gebunden, obwohl sie technisch eng mit der Hardware verknüpft sind.

Ring-Abo erreicht die Gegensprechanlage

Vor diesem Hintergrund wirft die Ausweitung auf Ring Intercom Fragen auf. Die grundlegenden Funktionen wie Fernentriegelung und Gegensprechen sollen laut Amazon weiterhin ohne Zusatzkosten nutzbar bleiben. Unklar ist jedoch, ob dies dauerhaft so bleibt oder ob einzelne Funktionen künftig in die kostenpflichtigen Tarife verschoben werden.

Mit den bestehenden „Ring Home“-Abonnements verfolgt Amazon bereits ein Modell, bei dem zentrale Komfortfunktionen erst gegen Aufpreis freigeschaltet werden. Die neuen Intercom-Funktionen könnten diesen Ansatz weiter verstärken. Ob tatsächlich nur zusätzliche Optionen eingeführt werden oder bestehende Funktionen neu eingeordnet werden, dürfte sich erst nach dem Start der Erweiterung zeigen.

Die aktuellen Preise bleiben zunächst unverändert und beginnen bei 3,99 Euro pro Monat für ein einzelnes Gerät. Höhere Tarifstufen erweitern den Funktionsumfang und decken mehrere Geräte an einem Standort ab.