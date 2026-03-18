MacBook Neo: 1 TB Speicher und schnelles Laden möglich

Apple liefert das neue MacBook Neo mit 13-Zoll-Display und A18-Pro-Chip standardmäßig mit einem 20-Watt-USB-C-Netzteil aus, das auch bei mehreren iPad-Modellen beiliegt. Offizielle Angaben zur maximal unterstützten Ladeleistung fehlen bislang.

Frühe Messungen zeigen jedoch, dass sich das Gerät mit stärkeren Netzteilen deutlich schneller laden lässt.

Standardnetzteil bremst die Ladezeit

In ersten Tests wurden verschiedene USB-C-Netzteile eingesetzt, darunter Modelle mit 30, 65 und 140 Watt Leistung. Mit dem (außerhalb Europas) mitgelieferten 20-Watt-Netzteil benötigte das Notebook rund 74 Minuten für eine Ladung auf fünfzig Prozent. Eine vollständige Ladung dauerte etwa 173 Minuten.

Mit Netzteilen ab 30 Watt verkürzen sich die Ladezeiten spürbar. Die Marke von fünfzig Prozent wird dann nach etwa 45 bis 50 Minuten erreicht, eine vollständige Ladung nach rund zwei Stunden. Die Messwerte legen nahe, dass die Ladeleistung intern auf etwa 30 Watt begrenzt ist. Leistungsstärkere Netzteile bringen daher keinen zusätzlichen Vorteil.

Speicher-Upgrade im Video

Apple bietet das MacBook Neo aktuell nur mit 256 oder 512 Gigabyte Speicher an. Ein ausführlicher Teardown zeigt jedoch, dass der Speicherchip als separates Bauteil ausgeführt ist. In einem dokumentierten Umbau wurde ein Gerät mit 256 Gigabyte auf 1 Terabyte erweitert.

Dafür waren aufwendige Arbeitsschritte notwendig, darunter das Entfernen und Neuverlöten des Speichers sowie eine erneute Initialisierung der Systemsoftware. Nach dem Umbau wurde der größere Speicher korrekt erkannt, auch die Transferraten lagen leicht über dem Ausgangswert.

Der Eingriff setzt spezielles Werkzeug und Erfahrung voraus und ist für normale Nutzer nicht vorgesehen. Dennoch zeigt der Umbau, dass die Speicherkonfiguration technisch nicht vollständig festgelegt ist.

Deutlich besser Reparierbar

Auch im Hinblick auf die Reparierbarkeit gibt es Veränderungen. Frühere Analysen, etwa durch iFixit, bescheinigen dem MacBook Neo eine deutlich zugänglichere Bauweise als bei vielen Vorgängern. Das Gehäuse lässt sich vergleichsweise einfach öffnen, zentrale Komponenten wie Akku, Lautsprecher oder Anschlüsse sind besser erreichbar. Der Akku ist zudem verschraubt und nicht mehr verklebt, was den Austausch erleichtert.

Gleichzeitig bleiben Einschränkungen bestehen. Einige Bauteile sind weiterhin schwer zugänglich oder fest integriert. Dennoch deutet die Kombination aus modularen Elementen, gelockerten Softwarebeschränkungen und der gezeigten Speicherlösung darauf hin, dass Apple beim Neo einen größeren Wert auf einfache Service-Zugriffe gelegt hat.