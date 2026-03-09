Nicht immer nur Microsoft: LibreOffice erinnert EU an eigene Digitalpolitik

Eine öffentliche Konsultation der Europäischen Kommission zum Cyber Resilience Act hat kurzfristig für Kritik aus der Open-Source-Community gesorgt. Anlass war die Bereitstellung eines Feedback-Formulars ausschließlich im Excel-Format. Die Vorlage für Stellungnahmen stand zunächst nur als Datei im Format .xlsx zur Verfügung.

Stein des Anstoßes: Initial war das Dokument nur im Excel-Format verfügbar

Vertreter der Open-Source-Organisation The Document Foundation, die für das freie Bürosoftware-Paket LibreOffice verantwortlich zeichnet, sahen darin einen Widerspruch zu mehreren strategischen Leitlinien der Europäischen Union. Die EU betont seit Jahren die Bedeutung offener Standards, interoperabler Systeme und geringerer Abhängigkeiten von einzelnen Softwareanbietern.

Das Excel-Format gilt zwar als weit verbreitet. Dennoch handelt es sich um ein proprietäres Dateiformat, das von einem einzelnen Anbieter entwickelt und kontrolliert wird. Organisationen, Behörden oder Einzelpersonen, die bewusst mit offenen Formaten und Open-Source-Anwendungen arbeiten, können bei der Nutzung solcher Dateien auf Kompatibilitätsprobleme stoßen.

Inzwischen kann das Template auch im ODS-Format abgerufen werden

Aus Sicht der Kritiker entsteht dadurch eine strukturelle Hürde für die Teilnahme an öffentlichen Konsultationen. Wer kein Microsoft Office nutzt, muss zusätzliche Schritte unternehmen oder riskiert Darstellungsfehler beim Ausfüllen der Vorlage.

Offenes ODS-Format nach Hinweis ergänzt

Die Kritik richtete sich auch auf den Europäischen Interoperabilitätsrahmen sowie auf die Open Source Software Strategy der EU. Beide Dokumente empfehlen ausdrücklich den Einsatz offener Standards in der digitalen Verwaltung. Auch der Cyber Resilience Act selbst zielt darauf ab, technologische Abhängigkeiten zu reduzieren und Risiken durch schwer kontrollierbare Softwarekomponenten zu begrenzen.

Nach einem entsprechenden Hinweis reagierte die Europäische Kommission innerhalb kurzer Zeit. Seit dem Wochenende stellt sie die Vorlage zusätzlich im Open Document Format bereit. Die Datei im ODS-Format kann mit verschiedenen Anwendungen genutzt werden und gilt als offener Standard für Tabellenkalkulationen.

LibreOffice kann kostenlos beim Anbieter oder zum Unterstützerpreis in Höhe von 10 Euro im Mac App Store geladen werden.