20 Minuten im Gespräch: Tim Cook blickt auf 50 Jahre Apple zurück

Zum 50. Jubiläum von Apple hat Firmenchef Tim Cook in einem Interview mit dem US-Sender CBS auf die Entwicklung des Unternehmens zurückgeblickt. Dabei ging es nicht nur um die Geschichte des Konzerns, sondern auch um die Grundprinzipien, die Apple nach Darstellung des Managements bis heute prägen.

Cook arbeitet seit fast drei Jahrzehnten bei Apple und hat damit mehr als die Hälfte der Unternehmensgeschichte miterlebt. Als er 1998 zum Unternehmen kam, befand sich Apple in einer schwierigen Phase. Die Einnahmen waren deutlich zurückgegangen und die Belegschaft war stark verkleinert worden. Damals war sogar unsicher, ob das Unternehmen langfristig bestehen würde.

Verbraucher statt Firmenkunden im Fokus

Kurz vor Cooks Einstieg war Mitgründer Steve Jobs zu Apple zurückgekehrt. Er versuchte, das Unternehmen neu auszurichten. Während viele Hersteller in dieser Zeit vor allem Geschäftskunden ansprachen, konzentrierte sich Apple wieder stärker auf Produkte für Verbraucher.

Diese Strategie überzeugte Cook, der damals beim Computerhersteller Compaq arbeitete. Trotz Warnungen aus seinem Umfeld entschied er sich für den Wechsel zu Apple. Jobs habe ihn besonders durch seine konsequente Ausrichtung auf Produkte und Nutzererfahrung beeindruckt.

Kultur und Zusammenarbeit als Grundlage

Viele der damals etablierten Grundsätze gelten laut Cook bis heute. Dazu gehören eine enge Zusammenarbeit zwischen Teams, eine klare Konzentration auf wenige Projekte sowie die Verbindung von Hardware, Software und Diensten.

Vor seinem Tod riet Steve Jobs seinem Nachfolger, Entscheidungen nicht daran auszurichten, was er selbst getan hätte. Stattdessen solle das Management eigenständig handeln. Diese Haltung sollte verhindern, dass das Unternehmen zu häufig in den Rückspiegel schaut und sich stattdessen eher in Richtung Zukunft orientiert.

Cook sieht den Erfolg von Apple vor allem in der Unternehmenskultur begründet. Ideen würden intern intensiv diskutiert, bevor daraus Produkte entstehen. Diese Kultur sei über viele Jahre gewachsen und lasse sich nur schwer kopieren.

Gleichzeitig betont Apple heute stärker Themen wie Datenschutz, Barrierefreiheit, Bildung und Umweltschutz. Diese Themenfelder seinen inzwischen auch wichtige Werte des Unternehmens geworden.