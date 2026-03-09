BT, Wireless und integriertes integriertes USB-C-Kabel
ESR MagMouse: Magnetische Reisemaus klebt auf dem MacBook
Der Zubehörhersteller ESR bietet mit der MagMouse eine kabellose Maus an, die speziell für den mobilen Einsatz mit Notebooks gedacht ist. Das Eingabegerät lässt sich mithilfe einer magnetischen Halterung direkt am Laptop befestigen und dadurch gemeinsam mit dem Gerät transportieren.
Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne ist die Maus nun auch im regulären Handel erhältlich.
Magnetische Halterung für den Transport
Die MagMouse wird zusammen mit einer flachen Magnetbasis ausgeliefert, die auf der Rückseite über eine wiederverwendbare Klebefläche verfügt. Diese kann etwa im unteren Bereich der Display-Rückseite eines MacBooks angebracht werden. Die Maus wird anschließend magnetisch an der Basis befestigt. Dadurch lässt sie sich zusammen mit einem MacBook transportieren, ohne separat verstaut werden zu müssen.
Der Hersteller setzt dabei auf eine Klebelösung, die sich mehrfach ablösen und neu positionieren lässt. Laut Anbieter bleiben dabei keine Rückstände zurück. Die Konstruktion richtet sich vor allem an Nutzer, die häufig unterwegs arbeiten und ihre Eingabegeräte möglichst kompakt mitführen möchten.
Schnelles Laden über integriertes USB-C-Kabel
Die MagMouse besitzt einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 500 mAh. Geladen wird die Maus über ein fest verbautes USB-C-Kabel, das direkt aus dem Gehäuse herausgezogen werden kann. Laut Hersteller genügt eine Ladezeit von etwa einer Minute, um rund vier Stunden Nutzung zu ermöglichen.
Eine vollständige Aufladung dauert rund 45 Minuten und soll eine Laufzeit von bis zu 160 Stunden ermöglichen. Die Verbindung zum Rechner erfolgt wahlweise über Bluetooth 5.0 oder über einen mitgelieferten 2,4-GHz-USB-Empfänger.
Technisch bietet das Modell sechs einstellbare Empfindlichkeitsstufen von 800 bis 4800 DPI. Neben vertikalem Scrollen unterstützt das Scrollrad auch horizontale Bewegungen, etwa für Tabellen oder breite Dokumente. Die Tasten arbeiten laut Hersteller mit gedämpften Klickgeräuschen.
ESR bietet die MacMouse für rund 43 Euro an. Zum Vergleich:
„Diese kann etwa an der Unterseite eines MacBooks angebracht werden.“
Ich würde es eher an der oberseite anbringen, sonst kippelt das MacBook doch :D
Diese KI generierten Bilder sehen aus als
ob die ne Tischplatte tragen statt ein Notebook
Ganz schlimm sowas und ich hab das Gefühl es wird als schlimmer
Wer klebt sich sowas auf den Computer?
Wenn man „reist“ hat man eh ne kleine Tasche und darin verstaut man die Maus – beim MacBook brauche ich sowieso keine Maus
Erinnert mich an die späten 80ger Jahre, da gab es sog. Maus-Häuser, die man an den Bildschirm (damals CRT bzw. Röhre) geklebt hat
ich würde mir so eine hässliche und doch recht dicke Platte jedenfalls nicht auf mein Notebook kleben – egal ob chices Apple oder sonst ein Gerät.
FÜr’s Büro mag das ja noch praktibabel sein, wenn man öfter den Standort wechselt und die zweite Hand frei haben will.
Für Unterwegs ist so eine Konstruktion sicherlich nicht gedacht (oder wird wohl von niemandem dazu genutzt), da geb ich dir Recht. Ziemlich unsinnig.
Aber irgendwer wird’s schon kaufen, sonst wäre wohl die crowdfunding-Aktion vermutlich nicht erfolgreich gewesen, oder?
Ja, das Gerät auf dem letzten Bild ist scheinbar ein ThinkBrett
Ich hab ’nen Eisentisch.
Damit man dann nach einiger Zeit einen Fleck an dieser Stelle sieht, wenn man es entfernt??
Stimmt, würde mich mega aufregeb und mein innerer Monk schreit!
Nice, wie wir jungen Leute so sagen.
Ich Alter nenne es Blöde…
:D :D
+einemillioneinhundertelftausendeinhundertelf,
oder muss ich als ewig junggebliener jetzt
+ 1111 !! einseins! 1 oder so schreiben?
Sieht für mich wie die Lösung eines Problems aus, von dem ich bis gerade noch nicht wusste, dass es Menschen gibt, die es überhaupt haben.
Also mal ehrlich, eine Maus, so man sie denn braucht, war noch nie ein Problem beim Einpacken. Und aus dem sympathischen und flachen Notebook macht man jetzt eine Form mit Ecken von denen noch keine Notebooktasche etwas gehört hat.
ESR wird im 2. Schritt die passende Notebook Tasche anbieten
Es handelte sich lt Artikel um eine Crowdfunding Kampagne – dh alle beteiligten Personen haben das Problem schon Mal ;)
Wie kann man sein schönes Notebook so verschandeln
Wer will denn sowas an sein Macbook kleben?:D
Eine Lösung für ein Problem das nicht existiert.
Wer sich sowas an sein MacBook klebt,
Hat die Kontrolle über sein Leben verloren;)
Und jetzt noch auf die Stirn!
Kommt das aus der Hölle der Löwen?