ESR MagMouse: Magnetische Reisemaus klebt auf dem MacBook

Der Zubehörhersteller ESR bietet mit der MagMouse eine kabellose Maus an, die speziell für den mobilen Einsatz mit Notebooks gedacht ist. Das Eingabegerät lässt sich mithilfe einer magnetischen Halterung direkt am Laptop befestigen und dadurch gemeinsam mit dem Gerät transportieren.

Nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Kampagne ist die Maus nun auch im regulären Handel erhältlich.

Magnetische Halterung für den Transport

Die MagMouse wird zusammen mit einer flachen Magnetbasis ausgeliefert, die auf der Rückseite über eine wiederverwendbare Klebefläche verfügt. Diese kann etwa im unteren Bereich der Display-Rückseite eines MacBooks angebracht werden. Die Maus wird anschließend magnetisch an der Basis befestigt. Dadurch lässt sie sich zusammen mit einem MacBook transportieren, ohne separat verstaut werden zu müssen.

Der Hersteller setzt dabei auf eine Klebelösung, die sich mehrfach ablösen und neu positionieren lässt. Laut Anbieter bleiben dabei keine Rückstände zurück. Die Konstruktion richtet sich vor allem an Nutzer, die häufig unterwegs arbeiten und ihre Eingabegeräte möglichst kompakt mitführen möchten.

Schnelles Laden über integriertes USB-C-Kabel

Die MagMouse besitzt einen integrierten Akku mit einer Kapazität von 500 mAh. Geladen wird die Maus über ein fest verbautes USB-C-Kabel, das direkt aus dem Gehäuse herausgezogen werden kann. Laut Hersteller genügt eine Ladezeit von etwa einer Minute, um rund vier Stunden Nutzung zu ermöglichen.

Eine vollständige Aufladung dauert rund 45 Minuten und soll eine Laufzeit von bis zu 160 Stunden ermöglichen. Die Verbindung zum Rechner erfolgt wahlweise über Bluetooth 5.0 oder über einen mitgelieferten 2,4-GHz-USB-Empfänger.

Technisch bietet das Modell sechs einstellbare Empfindlichkeitsstufen von 800 bis 4800 DPI. Neben vertikalem Scrollen unterstützt das Scrollrad auch horizontale Bewegungen, etwa für Tabellen oder breite Dokumente. Die Tasten arbeiten laut Hersteller mit gedämpften Klickgeräuschen.

ESR bietet die MacMouse für rund 43 Euro an. Zum Vergleich: