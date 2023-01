Neues MacBook Pro mit Wi-Fi 6E steht für heute hoch im Kurs

Wenn es tatsächlich so kommt, dass Apple ein neues MacBook Pro heute lediglich per Pressemitteilung und ohne großen Bühnenauftritt vorstellt, darf man keine größeren sichtbaren Neuerungen wie etwa ein überarbeitetes Gehäuse erwarten. Spannend bleibt es allerdings mit Blick auf die Prozessor-Ausstattung der Geräte. Die aktuell noch erhältlichen, im Oktober 2021 vorgestellten Modelle des MacBook Pro mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße sind mit Apple-Prozessoren vom Typ M1 Pro oder M1 Max erhältlich. Nachdem das kleine MacBook Pro mit 13 Zoll Bildschirmgröße bereits seit Juni mit einem M2-Prozessor erhältlich ist, wären jetzt die beiden größeren Modelle mit einem entsprechenden Update und damit verbunden die Vorstellung schneller Varianten von Apples M2-Prozessor an der Reihe.

Den Eintrag in der Produktdatenbank der kanadischen Regierung hat ein Leser des Apple-Blogs MacRumors aufgestöbert. Mit Blick auf die veröffentlichten Daten handelt es sich eindeutig um ein neues Apple-Notebook mit verbesserter WLAN-Ausstattung. So wird als Produktbezeichnung für das Gerät „MacBook Pro“ genannt und die im Zusammenhang mit der Registrierung veröffentlichten Funkfrequenzen lassen darauf schließen, dass Apple nun auch sein erstes Notebook mit Unterstützung für den neuen, schnelleren WLAN-Standard Wi-Fi 6E auf den Markt bringt.

Wenn wir auf die für heute beziehungsweise diese Woche erwartete Apple-Produktankündigung blicken, steht das MacBook Pro hoch im Kurs. Apple hat in der vergangenen Woche in Kanada ein neues Modell aus der Notebook-Reihe registriert, das unter der bislang nicht bekannten Modellnummer A2779 läuft.

