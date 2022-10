Nest Wifi Pro wird in Europa in der Farbe „Schnee“ angeboten, einem laut Google sanften Baumwollweiß, das auch zu anderen Nest-Produkten passen soll. Vorbestellungen sind ab sofort möglich, die Auslieferung soll dann vom 27. Oktober an erfolgen.

Thread-Router an Bord Nest Wifi Pro: Google-Router mit Wi-Fi 6E startet in Europa

