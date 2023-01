Apple wird wahrscheinlich morgen neue Hardware ankündigen

Prädestinierte Wochentage für derartige Ankündigungen sind bei Apple der Dienstag oder der Mittwoch. Zuletzt hat Apple am 18. Oktober vergangenen Jahres – ein Dienstag – auf diesem Weg das iPad 10, das neue iPad Pro und das neue Apple TV 4K präsentiert. Die zugehörigen Pressemitteilungen wurden damals ohne gesonderte Vorankündigung am späten Nachmittag im Apple Newsroom veröffentlicht. Teils hat Apple derartige Produktankündigungen aber auch schon um 13 oder 14 Uhr ausgesandt.

Die Chancen auf eine bevorstehende Produktankündigung stehen also ziemlich gut. Fragt sich nur, was konkret wird neu von Apple erwarten dürfen. Ganz oben auf der Warteliste stehen weiterhin verschiedene Mac-Modelle, allem voran die MacBook-Pro-Modelle mit 14 und 16 Zoll Bildschirmgröße, der Mac mini und der immer noch nur mit Intel-Prozessoren erhältliche Mac Pro.

keep an eye on apple’s newsroom tomorrow 😏

Apple könnte bereits am morgigen Dienstag seine ersten neuen Hardware-Produkte in diesem Jahr vorstellen. Mit dem Hinweis, man solle morgen Apples Newsroom-Webseite im Auge behalten, bringt sich der einst durchaus treffsichere und mit guten Quellen ausgestattete Blogger Jon Prosser in Erinnerung.

