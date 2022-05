eero Pro 6E und eero 6+: Die neue WLAN-Systeme starten in Deutschland

Ab heute nun sind die schnelleren Modelle eero Pro 6E und eero 6+ in Deutschland erhältlich. Diese ergänzen den eero Pro 6 und den eero 6, die sich alle in dieser Übersicht des Herstellers vergleichen lassen. Die wichtigsten Eckdaten gestalten sich wie folgt:

Amazon hat die neuesten Modelle seiner eero-Geräte nun auch in Deutschland auf den Markt gebracht. Sowohl der eero Pro 6E als auch der eero 6+ sind jetzt in Deutschland verfügbar.

Insert

You are going to send email to