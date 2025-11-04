Neues Bundlehunt-Paket und Sonderaktion für „Yoink“

Mit dem Black Friday Bundle für macOS läutet Bundlehunt den Herbst ein. Im Rahmen der Aktion lassen sich 36 Programme für den Mac für einen begrenzten Zeitraum mit teilweise deutlichem Preisnachlass erwerben.

Im Gegensatz zu den in früheren Zeiten von Bundlehunt angebotenen Programmpaketen für den Mac handelt es sich bei den jetzt in regelmäßigen Abständen angebotenen Mac-Bundles nicht mehr um Programmpakete, die man nur komplett erwerben kann. Stattdessen kann man sich seine eigene Programmauswahl zusammenstellen und bezahlt somit auch lediglich für jene Anwendungen, die man tatsächlich auch haben will.

Unter den im Rahmen der aktuellen Black-Friday-Aktion von Bundlehunt vergünstigt angebotenen Apps finden sich einige bekannte Namen, darunter „Mountain Duck 5“, „Mail Archiver X“, „Yoink“ oder „iStat Menus“. Um welchen Betrag die Programme günstiger angeboten werden, hängt mit von ihren Entwicklern ab. Der Preisnachlass liegt jedoch in der Regel deutlich über 50 Prozent und die Lizenzen für diverse Anwendungen, darunter der Drag-and-Drop-Helfer „Yoink“, lassen sich bereits zu Preisen unter 2 Dollar erwerben.

Yoink stellt „Haltebucht“ für Dateien bereit

Apropos „Yoink“: Der Entwickler der App hat uns nicht nur auf das aktuelle Angebot aufmerksam gemacht, sondern erwähnt auch, dass er die Anwendung jetzt zusätzlich zum Mac App Store und Setapp auch direkt über die eigene Webseite vertreibt. Zu dieser Entscheidung haben vielleicht auch negative Erfahrungen mit Apples App-Store-Team beigetragen. Jedenfalls sei „Yoink“ zur Feier des neuen Vertriebswegs Teil des aktuellen Bundlehunt-Angebots. Wer die App vor dem Kauf testen will, kann auf der Webseite des Entwicklers eine Testversion mit 28 Tage Laufzeit laden.

Yoink dient als temporärer Ablageplatz auf dem Mac. Beim Ziehen von Dateien oder Inhalten öffnet sich seitlich ein Bereich, in dem sich Dateien parken lassen. So kann man beispielsweise im Finder in Ruhe den Zielordner auswählen und die Dateien anschließend aus ihrer Zwischeablageposition herausziehen und dort ablegen.