Mit Standfuß und Android TV

Thomson reduziert seinen Akku-Fernseher deutlich im Preis
Thomson hat das kleine Modell seiner portablen TV-Geräte Thomson Go deutlich im Preis gesenkt. Beim Hersteller selbst wird der ursprünglich im Frühjahr mit einem Preis von 599 Euro an den Start gegangene Fernseher nun für 499 Euro angeboten. Über Amazon ist das Gerät noch günstiger und derzeit für 459,99 Euro zu haben.

Ein High-End-Gerät dürft ihr mit dem Thomson Go natürlich nicht erwarten. Das mit einem 32 Zoll großen Bildschirm ausgestattete Gerät dürfte in den meisten Fällen eine Ergänzung zu vorhandenen Geräten darstellen, mit deren Hilfe sich das TV- und Streaming-Erlebnis flexibler gestalten lässt.

Thomson Tv Go Anschluesse

Im Vordergrund steht dabei zweifellos die Möglichkeit, den Thomson Go flexibel zu platzieren und auch unabhängig von einer Steckdose zu verwenden. In den Standfuß integrierte Rollen ermöglichen es, den laut Hersteller 18 kg schweren Fernseher ohne großen Kraftaufwand an einen anderen Ort zu bewegen. Ein integrierter Akku soll dafür sorgen, dass sich das Gerät bis zu vier Stunden lang auch ohne einen direkten Stromanschluss verwenden lässt.

Für Küche und Kinderzimmer

Ob dies auch für die Verwendung im Freien genügt, ist allerdings fraglich. Zumindest tagsüber und bei Sonnenlicht wird die Helligkeit des Bildschirms für den Einsatz auf dem Balkon oder der Terrasse nicht genügen. Die von Thomson angegebene Leuchtdichte von 200 Nits ist in der Regel nur in Innenräumen zu gebrauchen. Auch die Werbeaufnahmen des Herstellers deuten an, dass der Fernseher vor allem für die Verwendung in der Wohnung, zum Beispiel als Küchenfernseher, gedacht ist. Auch sonst muss man beim Blick auf die technische Ausstattung mit Kompromissen leben. So liegt die maximale Auflösung des Bildschirms bei 720p.

Thomson Tv Go Streaming

Anschlussseitig stehen Buchsen für HDMI und USB-A zur Verfügung. In erster Linie ist das Gerät aber auf die Unterstützung von Internetfernsehen und Streaming-Diensten ausgelegt. Die Verbindung zum Internet wird drahtlos über WLAN bereitgestellt und für den Zugriff auf Mediatheken und Dienste wie Netflix und Apple TV, findet sich Android TV als Softwarebasis integriert.

04. Nov. 2025 um 10:50 Uhr von Chris


  • Dr.Koothrappali

    Ein High-End-Gerät dürft ihr mit dem Thomson Go natürlich nicht erwarte. Was kann ich denn dann erwarten wenn ich für 600€ ein Display kaufe?

  • Wichtig ist natürlich, dass ganz viele Eltern sowas ausgerechnet ins Kinderzimmer stellen!?!?!?

  • Der Hersteller der Marke heißt TCL.
    Die TCL-Vertriebsgesellschaft für die Marke Thomson war bis 2007 (Insolvenz) mit eigenen Thomson Vertriebsgesellschaften in Europa unterwegs. Die Region DACH wurde von Hannover aus betreut.

    Bis zum VointVenture mit TCL und deren Abspaltung in 2005 gehörten alle deutschen Gesellschaften (alle Marken und Geschäftsbereiche inkl. Forschung) zur deutschen Thomson Holding in Hannover. In 2015 wurde auch der letzte verbliebene Bereich inaktiv. Heute existiert nur noch die alte Holding, die nur auch noch die Renten der ehem. Mitarbeiter (ohne TCL VointVenture) abwickelt.

    Die weltweite Konzern Zentrale von Thomson in Paris wurde bereits vor ca. 20 Jahren in Technicolor SA umbenannt. Die Namensrechte der Marken Telefunken, SABA, Nordmende, RCA und Thomson liegen noch im Technicolor Konzern und werden nur als Lizenz an andere Unternehmen wie TCL, Hama, … „vermietet“.

    Fazit Thomson Go wird nicht vom Thomson Konzern vertrieben!!!

