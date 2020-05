Neues Apple TV 4K soll in Kürze erscheinen

Apple TV ist vergleichsweise teuer. Falls ihr über die Anschaffung der Set-Top-Box nachdenkt, solltet ihr den Ball vielleicht noch ein wenig flach halten. Wie es scheint, steht eine neue, leistungsfähigere und vielleicht sogar günstigere Version von Apple 4K in den Startlöchern.

Der Analyst und Blogger Jon Prosser konnte seine guten Kontakte zu Apple zuletzt durch präzise Voraussagen zum iPhone SE und dem neuen MacBook Pro unter Beweis stellen. Jetzt nennt Prosser technische Details zur nächsten Generation von Apple TV 4K und merkt an, dass eine offizielle Ankündigung von nun an jederzeit möglich sei.

Apple TV leistungsoptimiert für Apple Arcade

Mit Blick auf die von Prosser genannten Leistungsdaten lohnt es sich hier sicherlich, wenn nötig auch ein paar Wochen zu warten. Die neue Set-Top-Box soll mit einem Prozessor vom Typ A12X und wahlweise 64 oder 128 GB Speicher ausgestattet sein. Aktuell arbeitet im Apple TV 4K noch Apples A10X-Prozessor und es stehen lediglich 32 oder 64 GB Speicher zur Verfügung. Die bessere Ausstattung in Sachen Prozessor und Speicher soll insbesondere den Anforderungen von Spielen geschuldet sein, Apple denkt hier sicherlich auch an sein Spiele-Abo Apple Arcade.

Interessant wird die Neuvorstellung auch mit Blick auf den Preis. Prosser hält einen Startpreis von 149 Dollar für möglich, aktuell verlangt Apple in den USA noch 179 Dollar für die Version mit 32 GB und 199 Dollar für das Modell mit 64 GB Speicher. In Deutschland kostet Apple TV 4K derzeit offiziell 199 Euro bzw. 219 Euro. Optisch wird sich an dem Gerät wohl nicht viel ändern. Prosser gibt vor, bereits Bilder gesehen zu haben: „Looks like an Apple TV“. Wir sind ja gespannt, ob am Ende nicht wenigstens eine neue Fernbedienung mit beiliegt.

Darüber hinaus ergänzt Prosser, dass Apple auch noch einen iMac und neue AirPods in der Pipeline habe, beides sei ebenfalls startklar. In diesem Zusammenhang sollte man anmerken, dass Apple vom 22. Juni an die Entwicklerkonferenz WWDC abhält. Es ist zumindest denkbar, dass Tim Cook zumindest einen Teil der anstehenden Neuvorstellungen für die voraussichtlich ebenfalls am 22. Juni stattfindende Online-Eröffnungsveranstaltung reserviert – auch wenn die Wartezeit bis zu diesem Termin noch vergleichsweise lang ist.