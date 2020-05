Bundesliga-Start: Sky zeigt Konferenz kostenlos

Die Fußball-Bundesliga beendet am 16. Mai ihre Corona-Pause. Wenngleich ohne Zuschauer, wird der Spielbetrieb dann wieder aufgenommen. Der Pay-TV-Sender Sky erinnert sich an sein Versprechen aus dem März und wird die Konferenzen der nächsten beiden Spieltage kostenlos anbieten. Im März musste diese Aktion aufgrund des abgebrochenen Spielbetriebs ausfallen.

Konkret wird Sky die Konferenzen der ersten und zweiten Bundesliga an den nächsten beiden Spieltagen im Free-TV und als Livestream auf skysport.de frei empfangbar anbieten. Die Bundesliga-Spiele finden am jeweils samstags am 16. und 23. Mai um 15.30 Uhr statt, die 2. Bundesliga spielt am 17. und 24. Mai sonntags um 13.30 Uhr.

Sky-Kunden können neben der Konferenz wie gewohnt auch alle Einzelspiele sehen, das kostenlose Angebot beinhaltet die jeweiligen Sky-Konferenzen. Der Free-TV-Empfang ist geräteabhängig unterschiedlich, ihr müsst Sky Sport News HD auf eurem Receiver suchen. Alternativ könnt ihr auch den Livestream auf skysport.de sowie über die Sky Sport App nutzen. Die aktuellen Spielpläne findet ihr hier bei der DFL.