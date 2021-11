Tidal: Musik-Streaming-Dienst stellt neue Abo-Tarife vor

Ab dem kommenden Jahr will sich der Streaming-Dienst dann auch bei der Auszahlung der Streaming-Tantiemen an den Hörgewohnheiten seiner Nutzer orientieren. Ab 2022 sollen die Monatsgebühren der HiFi Plus-Abonnenten auf Basis des tatsächlichen Streaming-Verlaufs verteilt werden.

Dies gilt vorerst jedoch ausschließlich für HiFi Plus-Abonnenten. Von deren 20 Euro werden „ein bestimmter Prozentsatz“ direkt an den am häufigsten gestreamten Künstler abgeführt. Eine Zahlung, die laut Tidal zusätzlich zu den ohnehin gezahlten Streaming-Tantiemen erfolgen soll.

