Neuer Apple-CEO: Ternus erhält 58 Millionen Dollar

Apple hat die Vergütung für seine neu aufgestellte Führungsspitze festgelegt. Der seit dem 1. September amtierende Vorstandschef John Ternus erhält künftig ein Jahresgehalt von 3 Millionen US-Dollar. Hinzu kommt für das Geschäftsjahr 2027 ein Aktienpaket mit einem Zielwert von 55 Millionen Dollar. Rechnerisch ergibt sich damit eine Gesamtvergütung von rund 58 Millionen Dollar.

Die Angaben stammen aus einem von Apple bei der US-Börsenaufsicht SEC eingereichten Formular. Für seine anteilige Tätigkeit als CEO im laufenden Geschäftsjahr erhält Ternus zudem ein Aktienpaket in Höhe von 2,5 Millionen Dollar. Dieses ergänzt die für 2027 geplante Vergütung.

Drei Viertel hängen von Apples Börsenentwicklung ab

75 Prozent der für Ternus vorgesehenen Aktienvergütung sind erfolgsabhängig. Wie viele Aktien Ternus tatsächlich erhält, hängt davon ab, wie sich die Apple-Aktie im Vergleich zu den größten börsennotierten US-Unternehmen entwickelt. Die verbleibenden 25 Prozent bestehen aus zeitabhängigen Aktienrechten. Diese werden über vier Jahre halbjährlich in gleich großen Tranchen übertragen.

John Ternus

3 Mio. Dollar Jahresgehalt

55 Mio. Dollar Aktienpaket für 2027

Die genannten 55 Millionen Dollar sind daher kein garantierter Auszahlungsbetrag. Der tatsächliche Wert hängt unter anderem davon ab, wie sich die Apple-Aktie entwickelt und wie die erfolgsabhängigen Bedingungen erfüllt werden. Bereits zu Jahresbeginn hatten wir Apples damalige Gehaltsliste aufgeschlüsselt. Tim Cook kam als CEO 2025 auf eine Gesamtvergütung von 74,3 Millionen Dollar.

Davon unabhängig darf festgehalten werden: Ternus steigt mit seiner Beförderung auch bei der Vergütung deutlich auf. Apple hatte sein Gehalt als Leiter der Hardwareentwicklung bislang nicht veröffentlicht. Führungskräfte auf dieser Ebene sollen dem Vernehmen nach einschließlich Gehalt, Aktien und Boni auf eine Größenordnung von rund 25 Millionen Dollar pro Jahr kommen.

Cook bleibt auch als Chairman hoch vergütet

Cook übernimmt seit dem 1. September die Position des Verwaltungsrats-Vorsitzenden. Sein Jahresgehalt sinkt allerdings erst mit Wirkung zum 26. September von bislang 3 auf 2 Millionen Dollar. Für das Geschäftsjahr 2027 hat Apple zusätzlich ein Aktienpaket mit einem Zielwert von 45 Millionen Dollar vorgesehen. Zusammen ergibt sich damit rechnerisch eine Vergütung von rund 47 Millionen Dollar.

Tim Cook

2 Mio. Dollar Jahresgehalt

45 Mio. Dollar Aktienpaket für 2027

Bei Cook verteilt Apple die Aktienrechte zu gleichen Teilen auf erfolgsabhängige und zeitabhängige Aktienpakete. Für einen möglichen späteren Ruhestand enthält die Vereinbarung zudem eine Sonderregel. Verlässt Cook das Unternehmen frühestens ein Jahr nach der Zuteilung, bleiben die Aktienrechte grundsätzlich bestehen und werden zu den ursprünglich vorgesehenen Terminen übertragen.