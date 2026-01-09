ifun.de — Apple News seit 2001. 45 483 Artikel

Apple veröffentlicht Gehaltslisten

Tim Cook hat im vergangenen Jahr 74 Millionen Dollar verdient
Jedes Jahr im Januar gibt Apple darüber Auskunft, was Tim Cook und seine Kollegen im Apple-Vorstand verdienen. Diese Informationen werden allerdings nicht veröffentlicht, um die Neugier von Apples Fans und Neidern zu befriedigen. Vielmehr geht es dabei darum, den offiziellen Vorgaben für börsennotierte Unternehmen in den USA gerecht zu werden.

Die Transparenzvorgaben in den USA sehen vor, dass die Unternehmen im Vorfeld ihrer Aktionärsversammlungen ein sogenanntes „Proxy Statement“ veröffentlichen, in dem auch Informationen zur Vorstandsvergütung und der Vergütung von Führungskräften enthalten sind. Apple hat seine Aktionärsversammlung 2026 für den 24. Februar angekündigt.

Ganz oben auf der Gehaltsliste von Apple steht erwartungsgemäß der Firmenchef Tim Cook. Im vergangenen Jahr durfte sich dieser über einen Gesamtverdienst von knapp 74,3 Millionen US-Dollar freuen. Cooks Gehalt setzt sich aus einer Grundvergütung von 3 Millionen Dollar und Aktienoptionen sowie sonstigen Zahlungen zusammen. Im vergangenen Jahr durfte der Apple-Chef zusätzlich zu seinem Basisgehalt Aktienoptionen im Wert von 57,5 Millionen Dollar, Bonuszahlungen in Höhe von 12 Millionen Dollar und knapp 1,8 Millionen Dollar an sonstigen Ausgleichszahlungen einstreichen. Insgesamt hat Cook im vergangenen Jahr fast exakt das Gleiche verdient wie im Jahr zuvor.

Vergütung der weiteren Apple-Führungsebene

Mit deutlichem Abstand folgen dann Apples Justiziarin Kate Adams, der für die Produktions- und Beschaffungsprozesse verantwortliche Manager Sabih Khan und die für Apples Ladengeschäfte und das Personalwesen zuständige Deirdre O’Brien, die jeweils auf rund 27 Millionen Dollar Jahresvergütung kommen. Apples neuer Finanzvorstand Kevan Parekh rangiert mit rund 22,5 Millionen Dollar dahinter und dessen Vorgänger Luca Maestri konnte im vergangenen Jahr trotz seines Ausstiegs direkt zum Jahresbeginn noch 15,5 Millionen Dollar erhalten.
