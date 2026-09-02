Kurz vor der IFA: Dreame räumt bei den Preisen auf

Kurz vor dem Auftakt der IFA hat Dreame bei mehreren seiner Haushaltsgeräte die Preise deutlich gesenkt. Auf Amazon finden sich auf mehrere Produkte aktuell Nachlässe von rund 33 Prozent, während der Mähroboter A2 weiterhin mit 50 Prozent Abzug angeboten wird.

Angesichts der bevorstehenden Messe und der zu erwartenden Produktneuheiten wirkt die Aktion zumindest wie ein kleiner Lagerputz vor dem nächsten Modellschub.

Besonders deutlich fällt die Reduzierung beim rotorlosen Ventilator MF10 aus. Das Modell kostet derzeit 199 Euro und liegt damit 33 Prozent unter der angegebenen Preisempfehlung. Erst Anfang Juni hatte Dreame den MF10 noch für rund 300 Euro vorgestellt. Der Ventilator arbeitet mit zwei beweglichen Luftauslässen und soll einen Luftstrom über einen Bereich von 270 Grad verteilen. Hinzu kommen App-Steuerung, Sprachsteuerung und ein waschbarer Filter.

Küchenmaschine erstmals für 269 Euro

Auch bei Dreames Küchenmaschine fällt der Preis. Das BioKnead-Modell wird aktuell für 269 Euro angeboten und ist damit ebenfalls um 33 Prozent reduziert. Bei der Vorstellung Ende vergangenen Jahres lag der Verkaufspreis noch bei 399 Euro.

Die Maschine arbeitet mit einem 800-Watt-Motor und einem Doppelknethaken, der Teig von zwei Seiten bearbeitet. Die Metallschüssel fasst sechs Liter, zur Bedienung stehen zwölf Geschwindigkeitsstufen sowie eine Digitalanzeige zur Verfügung. Zum Lieferumfang gehören neben den Knethaken auch Werkzeuge für leichtere und mittlere Mischungen.

Produkthinweis DREAME BioKnead™ Standmixer, 12 präzise Geschwindigkeitseinstellungen 269,00 EUR 399,00 EUR

A2 3000 bleibt bei 999 Euro

Noch drastischer fällt der Preisrutsch beim Mähroboter A2 3000 aus. Das für Rasenflächen bis 3.000 Quadratmeter ausgelegte Modell kostet weiterhin 999 Euro. Amazon weist damit einen Nachlass von 50 Prozent aus. Über den ungewöhnlich starken Preisverfall des A2 hatten wir bereits im August berichtet. Zum Verkaufsstart lag die unverbindliche Preisempfehlung sogar noch bei 2.799 Euro.

Der A2 navigiert mit 3D-LiDAR und kamerabasierter Hinderniserkennung und kommt ohne Begrenzungskabel oder separate RTK-Antenne aus. Mit dem nun schon länger gehaltenen 999-Euro-Preis und den neuen Rabatten auf weitere Geräte zeichnet sich bei Dreame kurz vor der IFA jedenfalls eine breitere Preisrunde ab.

Produkthinweis DREAME A2 3000 Mähroboter – Kabellos ohne RTK, für Flächen bis zu 3000 m² 999,00 EUR 1.999,00 EUR

Auch Neuheiten sichtbar

Gleichzeitig tauchen bereits neue Modelle wie der schmale Nass-Trockensauger T16 Pro bei Amazon auf.