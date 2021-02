Neue Sonos-Hardware bereits im März: Zwei Neuheiten in 2021

Der Lautsprecher-Anbieter Sonos hat im Rahmen seiner Quartalszahlen-Bekanntgabe eine Produkt-Neuvorstellung für den kommenden Monat angekündigt.

Wie Unternehmens-Chef Patrick Spence beim gestrigen Konferenzgespräch zu den Quartalszahlen einräumte, werde man im laufenden Jahr mindestens zwei neue Produkte präsentieren. Das erste würde man bereits im kommenden Monat, also im März, einführen. Spezifischer wurde Spence allerdings nicht und beschränkte sich auf ein unverbindliches „Stay tuned for details“.

Kommt der Move mini?

Auf der Hand liegt die Einführung eines Sonos Move mini. Entsprechende Zulassungsdokumente tauchten erst vor wenigen Tagen auf und deuteten an, dass man bei Sonos den Start eines weiteren Bluetooth-Lautsprechers vorbereiten würde, der nicht nur als WLAN-Lautsprecher in den eigenen vier Wänden, sondern auch als Unterwegs-Speaker mit integriertem Akku genutzt werden könnte.

Weitere Bezahl-Angebote im Anmarsch

Ebenfalls interessant ist die Ankündigung des Sonos-CEO weiter am Ausbau der Bezahl-Angebote zu arbeiten. Erst kürzlich hatte das Unternehmen die kostenpflichtige Option „Sonos Radio HD“ für den Radio-Zugriff gestartet, die Nutzern in den USA und in England das werbefreie Radio-Streaming und eine Handvoll zusätzlicher Sender gegen Monatsgebühren in Höhe von $8 zur Verfügung stellt – ifun.de berichtete.

Und die Auswahl an kostenpflichtigen Sonos-Diensten scheint demnächst weiter zu wachsen. So gab Spence an, zufrieden mit der Dynamik zu sein, die sich um das Bezahlangebot Sonos Radio HD entwickelt hätte.



Zudem freue sich der Unternehmens-Chef darauf „im Laufe der Zeit mehr direkte kostenpflichtige Beziehungen zu unseren Kunden zu entwickeln“. Wie diese konkret ausfallen werden, könnte bereits auf der für den kommenden Monat vorgesehenen Investorenveranstaltung am 9. März gezeigt werden.