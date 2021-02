Amazon: Neue Smart-Home-Zentrale kommt

Der Online-Händler Amazon soll an einer neuen Smart-Home-Zentrale arbeiten, die anders als die meisten Echo-Modelle nicht ausschließlich auf die Spracheingabe ihrer Nutzer wartet sondern auf einen Touchscreen zur Wandmontage setzt.

Dieser soll sich als Kommandozentrale um die Smart-Home-Steuerung, das Führen von Videotelefonaten und das Abspielen von Medieninhalten kümmern.

Wie mit der Entwicklung der neuen Smart-Home-Zentrale vertraute Personen dem Finanznachrichten-Dienst Bloomberg gesteckt haben, soll die als Always-On-Gerät konzipierte Lösung zudem bevorstehende Kalender-Termine anzeigen, mit integrierten Kameras ausgestattet sein und natürlich auch die Sprachassistentin Alexa integrierten.

Zwischen 10 und 13 Zoll

Die neuen Touchscreen sollen mit fest installierten iPads und Insellösungen wie den Control4-Modulen zur Heimsteuerung konkurrieren und auf Bildschirmgrößen zwischen 10 und 13 Zoll setzen. Zur Erinnerung: Der ebenfalls mit einem Touchscreen ausgestattete Amazon Echo Show ist mit Bildschirmgrößen von 5, 8 und 10 Zoll erhältlich.

Die neue Steuerzentrale zur Wandhalterung soll frühestens Ende 2021 in den Markt starten (allerdings könnte der Launch auch um ein Jahr nach hinten verschoben werden) und dann für Preise zwischen $200 und $250 angeboten werden.

Nach der Echo Wall Clock wäre die Smart-Home-Zentrale dann das zweite Echo-Produkt zur Wandmontage und wahrscheinlich auch das dünnste Echo-Produkt bislang. So finden sich auf Amazon zwar auch für die aktuell erhältlichen Echo Show-Modelle mögliche Wandbefestigungen, diese erinnern häufig jedoch an kleine Regal und lassen die Echo-Geräte verhältnismäßig weit in den Raum hineinragen.

