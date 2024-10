Neue Macs haben dieses Jahr wohl auch USB-C-Eingabegeräte im Gepäck

Ab dem 28. Dezember müssen nicht nur Mobiltelefone, Tablets und Kameras, die in der EU verkauft werden, sondern auch kabellose Eingabegeräte wie Mäuse und Tastaturen mit einem USB-C-Anschluss für Ladekabel und Netzteile ausgestattet sein. Aus diesem Grund haben wir schon bei Vorstellung der mit M2- und M3-Prozessoren ausgestatteten MacBook-Pro-Modelle im vergangenen Jahr erwartet, dass Apple eine überarbeitete Version seiner Eingabegeräte vorstellen würde. In diesem Jahr wird nun wohl kein Weg daran vorbei führen.

Die gestern veröffentlichte RC-Version von iOS 18.1 scheint dies zu bestätigen. Der Blogger Aaron Perris macht darauf aufmerksam, dass sich im Quellcode des neuen Betriebssystems Hinweise auf neue Versionen der Magic Mouse, des Magic Trackpad und der verschiedenen von Apple angebotenen Tastaturen finden.

Ein Upgrade für Apples Eingabegeräte passt thematisch natürlich perfekt zu der für diesen Monat erwarteten Vorstellung neuer Mac-Modelle, wobei wir außer dem Tausch der Lightning- durch eine USB-C-Buchse wohl nicht zu viel erwarten sollten. Mit dem näherrückenden Monatsende stellt sich natürlich auch die Frage, in welcher Form Apple die Produktankündigungen in diesem Jahr durchführen will. Letztes Jahr gab es ja das zu ungewöhnlicher Uhrzeit am Abend (bei uns in der Nacht) vor Halloween durchgeführte „Scary Fast“-Event.

In diesem Jahr sieht es mehr und mehr danach aus, als plane Apple für die Vorstellung der neuen Mac- und Zubehörmodelle keine gesonderte Veranstaltung, sondern werde die Geräte ähnlich wie in der vergangenen Woche das neue iPad mini schlicht in Form einer Pressemeldung präsentieren.

I've seen no evidence to suggest Apple will hold a full-scale, iPhone like event at its headquarters with press. Instead, I'd anticipate the announcement to be online-focused with press hands-on opportunities, not too dissimilar from Scary Fast last year. https://t.co/sb95Sj6I9l

— Mark Gurman (@markgurman) October 21, 2024