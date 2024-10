Solar-Hut von EcoFlow: „Powerstation“ als Kopfbedeckung

Der anfangs nur in den USA erhältliche EcoFlow Solar Hut lässt sich jetzt auch hierzulande kaufen. Der Hersteller bietet die Produktneuheit zum Preis von 99 Euro sowohl über seinen eigenen Onlineshop als auch über Amazon zur Bestellung an.

EcoFlow hat uns bereits bei der Ankündigung des neuen Zubehörs überrascht, ist das Unternehmen ansonsten doch vor allem für seine Powerstations und Balkonkraftwerke bekannt. Wenn man so will, kann man den neuen Hut auch irgendwie als „Powerstation“ bezeichnen. Mithilfe der in den Hut integrierten Solarmodule kann man Smartphones oder sonstige Kleingeräte aufladen.

EcoFlow zielt mit seinem Solarpanel-Hut auf Menschen, die sich viel und vor allem auch über einen längeren Zeitraum hinweg im Freien aufhalten. Die genannten Beispielanwendungen sind durchaus nachvollziehbar, so könnte eine solche Kopfbedeckung in der Tat eine nette Ergänzung für Wanderer oder Angler sein, indem er an sonnigen Tagen nicht nur schützt, sondern zugleich auch als Stromgenerator fungiert.

Acht rundum platzierte Solarpanels

Insgesamt finden sich acht kleine Solarpanels in den Hut integriert, die laut EcoFlow so platziert sind, dass sie sich zumindest teilweise stets in einem gutem Winkel zum einfallenden Sonnenlicht befinden. Im besten Fall könne man ein Smartphone auf diese Weise in drei bis vier Stunden aufladen. Der Hut ist mit je einem Anschluss für USB-A und USB-C ausgestattet, was auch das gleichzeitige Laden von zwei Geräten ermöglicht. Neben Smartphones sieht der Hersteller Nackenventilatoren oder Bluetooth-Kopfhörer als potenzielle Stromabnehmer.

Der 370 Gramm schwere Hut kann bei Nichtbenutzung kompakt zusammengefaltet werden, lässt sich aber ebenso gut auch als Regenschutz verwenden. Dank ihrer Zertifizierung nach IP65 sollte die Kopfbedeckung zumindest nicht allzu heftige Regengüsse überstehen.

Auf die Größe achten

Falls ihr euch für den Kauf des EcoFlow-Huts entscheidet, müsst ihr auf die zwei verschiedenen Größen achten. Die Variante „M-L“ ist laut Hersteller für einen Kopfumfang bis 58 Zentimeter geeignet und das Modell „L-XL“ ist mit 61 Zentimeter etwas größer.