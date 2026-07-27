Zwei Designlinien stehen zur Auswahl
Neue Euro-Banknoten: EZB stellt Entwürfe zur Abstimmung
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die nächste Etappe bei der Neugestaltung der Euro-Banknoten eingeläutet. Erstmals seit der Einführung des Euro-Bargelds im Jahr 2002 soll die gesamte Banknotenserie ein neues Erscheinungsbild erhalten. Dafür hat die EZB zehn Designvorschläge veröffentlicht und ruft Bürgerinnen und Bürger aus den Euro-Ländern dazu auf, ihre Favoriten in einer Online-Umfrage zu bewerten.
Zur Auswahl stehen zwei Gestaltungsrichtungen. Die erste stellt die europäische Kultur mit bekannten Persönlichkeiten und kulturellen Einrichtungen in den Mittelpunkt. Die zweite setzt auf Motive aus der Natur und zeigt Flüsse sowie Vögel als gemeinsame Symbole Europas. Beide Themen waren bereits im vergangenen Jahr als Grundlage für den Gestaltungswettbewerb festgelegt worden.
Mehr als 1.200 Designer hatten sich für den Wettbewerb beworben. Ausgewählte Teilnehmer entwickelten daraufhin die nun veröffentlichten Entwürfe. Eine unabhängige Fachjury reduzierte die Auswahl auf zehn Vorschläge, über die nun auch die Öffentlichkeit abstimmen kann.
Einführung erst nach weiteren Tests
Die Umfrage läuft bis zum 21. September. Parallel dazu befragt die EZB ein Marktforschungsunternehmen, das die Meinung einer repräsentativen Auswahl von Bürgern aus dem Euroraum erfasst. Beide Ergebnisse sollen in die Entscheidung des EZB-Rats einfließen. Die endgültige Auswahl des künftigen Banknotendesigns wird gegen Ende des Jahres erwartet.
Anschließend beginnt die technische Ausarbeitung. Die neuen Geldscheine müssen umfassend getestet werden, bevor sie in Produktion gehen können. Mit einer Einführung ist daher erst in den kommenden Jahren zu rechnen. Die bisherigen Euro-Banknoten bleiben weiterhin gültig und werden zunächst parallel zur neuen Serie im Umlauf sein.
Der digitale Euro kommt
Die Neugestaltung ist Teil einer umfassenderen Strategie der Europäischen Zentralbank. Während parallel an der Einführung des digitalen Euro gearbeitet wird und bereits ein Pilotprojekt für 2027 vorbereitet wird, soll Bargeld weiterhin eine zentrale Rolle im europäischen Zahlungsverkehr behalten. Erst vor wenigen Wochen hatte zudem das Europäische Parlament bekräftigt, dass Banknoten und Münzen auch künftig erhalten bleiben sollen.
bei so etwas, sorry, belanglosem werden wir gefragt, aber bei Chatkontrolle bleiben wir außen vor.. nice
Das eine ist die EZB, das andere die EU. Aber trotzdem: Isso
Vertikale Scheine juhu!
Echt so. Hab ich für bestimmt. Und cool wäre, wenn sie aus Plastik wären. Wie in Australien. Love this!
Ernst gemeinte Frage: Was ist der Vorteil bei Hochformat? Gibt es einen Trend zu „vertikalen“ Portemonnaies, den ich nicht mitbekommen habe?
Ansonsten sehen die Scheine natürlich in der Kassenbox manierlicher aus.
Hab letzte Woche abgestimmt. Bin gespannt!
Danke, gleich mal teilgenommen.
Das Hochkant-Design kann ich leider gar nicht nachvollziehen.
Das erinnert mich an die Abstimmung zur Abschaffung der Sommerzeit 2018. Damals gab es eine überwältigende Mehrheit (84%) für die Abschaffung der Sommerzeit. Es gab allerdings einen Wermutstropfen: von den 4,6 Millionen abgegebenen Stimmen stammten 3 Millionen aus Deutschland. Die Europäische Union hatte damals 512 Millionen Einwohner, Also lag der Stimmenanteil bei unter einem Prozent. So viel zum Thema repräsentative Abstimmung.
Hallo Werner,
die Abschaffung der jährlichen Zeitumstellungen ist total bekloppt, und langsam wird es Zeit, dass diese abgeschafft wird, denn das ursprüngliche Ziel dieses Unsinns ist ja nicht erreicht worden.
Kompliment Frau Hauke, Sie haben es geschafft, sich innerhalb von 2 Zeilen dreimal zu widersprechen
Aktuell liegt der Ball je bei den Mitgliedstaaten. Aber auch wenn wir die meisten Teilnehmer hatten zeigen die Quoten dass es zwar viele stört (wenn man darüber redet), aber am Ende offensichtlich trotzdem die wenigsten so sehr nervt, dass sie etwas ändern wollen. In den Ländern mit unter 1% Beteiligung scheint es den Menschen völlig ‚Wurscht‘ zu sein. Also wozu sollte man dann im Parlament seine Zeit damit verschwenden?
Das sind teilweise schon schreckliche Designs dabei… auch rein handwerklich, schlecht ausgeschnittene Köpfe, sieht aus wie mit ms paint ausgeschnitten.
Und soo viele Vögel… naja. Geschmackssache & sicher Gewohnheit ;-)
Vögel finde ich sehr viel besser als Persönlichkeiten. Sie sind einfach neutraler, vielfältig und passend für die EU.
Was soll denn neutral sein bei einem Vielvölkerstaat?
So zu tun, als ob es keine Italiener, Spanier, Franzosen usw. Gibt?
DEN Europäer gibt es nun mal nicht, genauso wenig wie den Afrikaner oder den Asiaten.
Ich würde gerne nationale Persönlichkeiten drauf haben , Bauwerke aus den jeweiligen Mitgliedsländern usw.
Das macht doch die Geldscheine so interessant aus aller Welt!
Es gibt unzählige Länder (USA, Kanada…) auf der Welt die es mit ihren Geldscheinen so machen.
Aber Gott bewahre das wir in Europa Eiffelturm, Kolosseum & co. Auf den Scheinen bekommen.
Braucht Europa wirklich ein neues Design von Geldscheinen? ich will gar nicht wissen, was das alles wieder kostet. Ich glaube, wir haben in Europa beziehungsweise die EZB größere Probleme, die sie mal angehen sollten. Ein neues Geldscheindesign gehört bestimmt zu den vernachlässigbaren Dingen, auch wenn sie ganz hübsch ausschauen. Es ist, wie mit so vielen Dingen in der Wirtschaft und Verwaltung. Die Bude steht lichterloh in Flammen und was macht man? Man malt sie neu an. Wie oft habe ich diesen Unfug schon erlebt…
Es gab ja bereits ein Redesign vor etwa 10 Jahren (?) und wird regelmäßig gemacht um Fälschungen zu erschweren. Nach 25 Jahren finde ich ein neues Design auch mal erfrischend.
Aus Sicherheitsgründen müssen die immer erneuert, um es Fälschern zu erschweren.
Dann sollen die sich mal die kanadischen Geldscheine anschauen mit den durchsichtigen „Fenstern“.
Das wird bestimmt schwer werden zu fälschen.
Also irgendwie kann ich mich nur mit H & E anfreunden. Bei J bekommt man ja Depressionen :D
H! Sehr cool.
Die quer liegenden Entwürfe (also mit mindestens einer Seite in Hochformat) kann man gleich schon mal aussortieren, Denn die sehen furchtbar aus. Ich meine damit die Vorschläge D, G, I und J.
Ist vielleicht dem Hochformat Trend bei Smartphones geschuldet.
Alle aktuellen Schweizer Banknoten sind hochkant. Kanada, Bermuda, Venezuela und noch ein paar andere haben auch vertikale Designs, allerdings nicht für alle Scheine.
Der größte Teil der Abbildungen gefällt mir überhaupt nicht! Die Callas können sie löschen! Die hat auf Geldscheinen nix zu suchen!
Wir haben ja auch schon mal über die Abschaffung der Zeitumstellung (Sommer- / Winterzeit) abegestimmt.
Wenn die hierbei das gleiche Tempo bei der Umsetzung machen, lebe ich bei der Einführung eh nicht mehr :-))
Wow…was für unglaublich hässliche Designs/ Motive!
Diese ganzen Vögel…dazu Menschengruppen…das sieht echt nicht schön aus und passt nicht.
Dann lieber Gesichter von bekannten Persönlichkeiten.
Sorry, wir haben in Europa wo viel schöne Architektur: Eiffelturm, Kolosseum, Guggenheim Bilbao uvm.
viele schöne Landschaften….Gebirge…
Und dann kommt man mit sowas?
Ich wette es gab, wie damals schon!, Vorgaben das man keine echten und bekannten Gebäude etc. nehmen darf, damit sich keiner benachteiligt fühlt in der EU.
Ich fand es schon damals peinlich.
Ich kann mir ansonsten diese Auswahl an Designs/ Bildern nicht erklären.
Hm, Brille aufsetzen würde ich sagen. Das sind zur Abwechslung mal reale Gebäude. Vielleicht nicht die bekanntesten, aber immerhin reale Vorbilder:
Der Plan für die neuen Motive
Bisherige Gebäude: Die alten fiktiven Baustile (wie Gotik oder Barock) werden ersetzt.
Neue Rückseiten: Geplant sind Darstellungen europäischer Institutionen (zum Beispiel das EU-Parlament oder die EZB).
Vorderseiten-Themen: Entweder berühmte europäische Persönlichkeiten (wie Beethoven oder Marie Curie) oder Naturmotive mit Flüssen und Vögeln.
Hochkantgeld? Influenzer freuen sich :D
BarGeld wird ja von manchen abgelehnt.
Das wir (das Volk) da gefragt werden ist aber dennoch was Positives.
ICH hätte gerne Geldscheine in Kreditkartenformat > alle.
Das würde zwar bei den Blinden und so Mist sein, aber so eine Kreditkartenbox wäre dann eine „Geldkassette“.
Bin da aber wohl allein mit diesen Gedanken.
Kann man das Geld was das garantiert wieder kostet nicht sinnvoller ausgeben…?! In jedem Land ein neuer Kindergarten für 10 Jahre bezahlt wär das doch bestimmt. Und ich hab nichtmal Kinder XD
So etwas schreiben eigentlich nur Geldfälscher. Hast du noch so viele Blüten im Keller? Steige besser auf US-Dollar um. ;-)
Kann es sein, dass das Design absichtlich vermurkst wird, damit niemand mehr Bargeld will?
Diese Kommentarsektion ist jetzt Eigentum der Bundesrepublik Deutschland. Wenn Euch Nörglern einzelne Designs nicht gefallen, stimmt doch einfach darüber ab. Jetzt werdet Ihr schon gefragt, und es ist wieder nicht recht.
Jau. Viel grenzwertige Designs dabei, aber b und h finde ich gut.