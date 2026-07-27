Neue Euro-Banknoten: EZB stellt Entwürfe zur Abstimmung

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die nächste Etappe bei der Neugestaltung der Euro-Banknoten eingeläutet. Erstmals seit der Einführung des Euro-Bargelds im Jahr 2002 soll die gesamte Banknotenserie ein neues Erscheinungsbild erhalten. Dafür hat die EZB zehn Designvorschläge veröffentlicht und ruft Bürgerinnen und Bürger aus den Euro-Ländern dazu auf, ihre Favoriten in einer Online-Umfrage zu bewerten.

Zur Auswahl stehen zwei Gestaltungsrichtungen. Die erste stellt die europäische Kultur mit bekannten Persönlichkeiten und kulturellen Einrichtungen in den Mittelpunkt. Die zweite setzt auf Motive aus der Natur und zeigt Flüsse sowie Vögel als gemeinsame Symbole Europas. Beide Themen waren bereits im vergangenen Jahr als Grundlage für den Gestaltungswettbewerb festgelegt worden.

Mehr als 1.200 Designer hatten sich für den Wettbewerb beworben. Ausgewählte Teilnehmer entwickelten daraufhin die nun veröffentlichten Entwürfe. Eine unabhängige Fachjury reduzierte die Auswahl auf zehn Vorschläge, über die nun auch die Öffentlichkeit abstimmen kann.

Einführung erst nach weiteren Tests

Die Umfrage läuft bis zum 21. September. Parallel dazu befragt die EZB ein Marktforschungsunternehmen, das die Meinung einer repräsentativen Auswahl von Bürgern aus dem Euroraum erfasst. Beide Ergebnisse sollen in die Entscheidung des EZB-Rats einfließen. Die endgültige Auswahl des künftigen Banknotendesigns wird gegen Ende des Jahres erwartet.

Anschließend beginnt die technische Ausarbeitung. Die neuen Geldscheine müssen umfassend getestet werden, bevor sie in Produktion gehen können. Mit einer Einführung ist daher erst in den kommenden Jahren zu rechnen. Die bisherigen Euro-Banknoten bleiben weiterhin gültig und werden zunächst parallel zur neuen Serie im Umlauf sein.

Der digitale Euro kommt

Die Neugestaltung ist Teil einer umfassenderen Strategie der Europäischen Zentralbank. Während parallel an der Einführung des digitalen Euro gearbeitet wird und bereits ein Pilotprojekt für 2027 vorbereitet wird, soll Bargeld weiterhin eine zentrale Rolle im europäischen Zahlungsverkehr behalten. Erst vor wenigen Wochen hatte zudem das Europäische Parlament bekräftigt, dass Banknoten und Münzen auch künftig erhalten bleiben sollen.