GrandTotal verwaltet jetzt auch eingehende Rechnungen

Die Rechnungssoftware GrandTotal unterstützt mit Version 9.5 jetzt auch die Verwaltung von Eingangsrechnungen und Gutschriften. Die Mac-Anwendung wird mit der neu verfügbaren Version 9.5 um diesen Bereich erweitert. Die neuen Funktionen stehen allerdings nur in den größeren Abopaketen der Software zur Verfügung.

Eingangsrechnungen können jetzt gemeinsam mit den selbst erstellten Rechnungen in einer zentralen Übersicht angezeigt werden. Dabei wird unter anderem angezeigt, ob ein Beleg neu eingegangen, offen, fällig oder bereits bezahlt ist.

Die neue Funktion unterstützt E-Rechnungen über das Peppol-Netzwerk ebenso wie Formate wie XRechnung, ZUGFeRD oder Factur-X. Darüber hinaus kann GrandTotal Dokumente aus einem überwachten Ordner übernehmen.

Neu ist außerdem die Möglichkeit, ein IMAP-Postfach einzubinden. Dort eingehende Rechnungen werden automatisch in GrandTotal übernommen. Nachrichten, die vom Mailserver als Spam eingestuft wurden oder die DMARC-Prüfung nicht bestehen, werden dabei nicht verarbeitet.

PDFs und Scans per Texterkennung

GrandTotal kann nun zudem herkömmliche PDF-Rechnungen sowie eingescannte Dokumente und Fotos erfassen. Diese Funktion befindet sich zunächst im Beta-Stadium. Die Erkennung erfolgt nach Angaben des Entwicklers vollständig lokal auf dem Mac.

Unter anderem soll die App Rechnungsnummern, Beträge, Steuerinformationen, Bankverbindungen und die beteiligten Unternehmen erkennen. Vor der Übernahme landen neue Belege zunächst in einer separaten Eingangsübersicht, in der erkannte Daten überprüft und bei Bedarf korrigiert werden können. Bereits vorgenommene Korrekturen sollen für spätere Rechnungen desselben Lieferanten berücksichtigt werden.

Anbindung an Steuererklärung.app

Darüber hinaus lässt sich GrandTotal jetzt auch mit der Mac-Anwendung Steuererklärung.app verknüpfen. Dabei können vorbereitete Daten für die Umsatzsteuer-Voranmeldung sowie die Zusammenfassende Meldung übergeben werden. Als Grundlage dienen die in der Software erfassten Ausgangs- und Eingangsrechnungen.

GrandTotal ist in vier verschiedenen Abostufen zu Jahrespreisen zwischen 59 Euro und 149 Euro erhältlich. Für die neuen Funktionen ist mindestens das L-Abo für 99 Euro erforderlich. Der Rechnungsempfang über ein E-Mail-Postfach bleibt dem XL-Abo für 149 Euro vorbehalten.