KI-Antworten für Apple Mail: MailTwin nutzt Apple Intelligence & Co.

Mit MailTwin steht eine Erweiterung für Apple Mail bereit, die das Schreiben von E Mails mithilfe künstlicher Intelligenz vereinfachen soll. Anwender markieren eine Nachricht, öffnen die MailTwin-Eingabe per Tastenkürzel und geben nur wenige Stichwörter ein. Daraus erstellt die Anwendung einen vollständigen Antwortentwurf, der vor dem Versand bearbeitet und geprüft werden kann.

Kann E-Mails auch übersetzen und zusammenfassen

Im Unterschied zu vielen vergleichbaren Angeboten ist MailTwin nicht an einen einzelnen KI-Dienst gebunden und verzichtet zudem auf ein eigenes KI-Abo. Die App unterstützt unter anderem ChatGPT, Gemini, Claude, Grok und Apple Intelligence. Nutzer hinterlegen dafür ihren eigenen API-Schlüssel und können den verwendeten Dienst jederzeit wechseln.

Wer Apple Intelligence oder lokal installierte Modelle über Ollama nutzt, kann sämtliche Inhalte vollständig auf dem eigenen Mac verarbeiten. Für Gemini steht ein kostenloses Kontingent zur Verfügung. Bei ChatGPT und anderen Cloud Anbietern entstehen lediglich die jeweiligen API Kosten, die laut Entwickler meist nur wenige Cent pro Tag betragen.

E-Mails per Tastenkürzel und Stichworten beantworten

MailTwin kann auf Wunsch den persönlichen Schreibstil aus bereits gesendeten Nachrichten übernehmen. Dafür analysiert die App lokale Kopien der gesendeten E -Mails und erstellt getrennte Stilprofile für unterschiedliche Postfächer. Berufliche und private Kommunikation lassen sich dadurch unabhängig voneinander berücksichtigen. Nach Angaben des Entwicklers verlassen die Inhalte dabei nie die Server des Unternehmens. Wird ein Cloud-Modell genutzt, erfolgt die Übertragung direkt zwischen dem Mac und dem ausgewählten KI Anbieter. Ein MailTwin-Server ist daran nicht beteiligt.

Neben dem Erstellen von Antworten bietet die Mac-App weitere Werkzeuge für den E-Mail-Alltag. So lassen sich längere Nachrichtenverläufe zusammenfassen, offene Aufgaben aus einer Konversation extrahieren oder Texte in mehreren Sprachen formulieren und übersetzen. Ein integrierter Prüfmechanismus soll verhindern, dass die KI Zahlen, Termine oder Internetadressen unbeabsichtigt verändert. Außerdem muss jede vorgeschlagene Antwort vor dem Versand ausdrücklich bestätigt werden.

Eigener Schreibstil wird für jedes Postfach gelernt

Seit der ersten Ankündigung wurde MailTwin mehrfach ausgebaut. Inzwischen können Stichwörter direkt im Antwortfenster von Apple Mail zu einer vollständigen Nachricht ausformuliert werden, ohne dass Anwender zwischen verschiedenen Fenstern wechseln müssen. Zusätzlich zeigt die Anwendung an, wie viel Schreibzeit durch die Nutzung der KI bislang eingespart wurde.

Auch die Verwaltung größerer Postfächer wurde überarbeitet. Unterbrochene Bereinigungsvorgänge werden jetzt direkt innerhalb der Oberfläche hervorgehoben. Zudem liefern Fehlermeldungen genauere Hinweise, wenn eine Aktion nicht ausgeführt werden kann.

MailTwin setzt macOS 13 oder neuer voraus und kann 30 Tage lang mit vollem Funktionsumfang getestet werden. Anschließend kostet die Anwendung einmalig 20 Dollar. Danach sind laut Entwickler alle Aktualisierungen innerhalb der Versionsreihe 1.x enthalten.