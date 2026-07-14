Neue ChatGPT-App: Unterhaltungen jetzt mit Verbrauchskontingent

OpenAI rückt in seiner neuen Mac-Anwendung die Nutzungskontingente deutlich in den Vordergrund. Eine Anzeige im Benutzermenü informiert darüber, wie viel des wöchentlichen Kontingents noch verfügbar ist und wann es erneuert wird. Nutzer von Codex und anderen Cloud Diensten kennen solche Verbrauchsanzeigen bereits. Für viele reguläre ChatGPT Anwender dürfte diese Form der Abrechnung dagegen neu sein.

Wer ChatGPT bislang vor allem für alltägliche Fragen, Rezepte oder Ausflugstipps verwendet hat, musste sich mit dem eigenen Verbrauch kaum beschäftigen. Nun macht die in der vergangenen Woche neu gestartete App fortlaufend sichtbar, dass die Nutzung begrenzt ist. Im gleichen Bereich findet sich auch der Hinweis auf ein Upgrade zum Pro Tarif. Damit verknüpft OpenAI die Verbrauchsanzeige unmittelbar mit kostenpflichtigen Angeboten.

Zurücksetzungen und zusätzliche Credits

Neben dem verbleibenden Wochenkontingent nennt die neue ChatGPT-Anwendung nun auch eine begrenzte Zahl verfügbarer Zurücksetzungen. Zudem können Nutzer für Codex zusätzliche Credits erwerben. Angeboten werden unter anderem 500 Credits für 20 Dollar, 1.000 Credits für 40 Dollar und 2.000 Credits für 80 Dollar. Die erworbenen Credits sind zwölf Monate lang gültig.

Zusätzlich lässt sich eine automatische Aufladung einrichten. Sinkt das vorhandene Guthaben dann unter das Mindestguthaben, kauft die Anwendung automatisch Credits nach. Ein monatliches Ausgabenlimit kann eingetragen werden, ist zunächst jedoch nicht festgelegt. Wer die Funktion verwendet, sollte diese Einstellung daher prüfen. Kurz: Die neue Oberfläche informiert somit nicht nur über Grenzen, sondern bereitet zugleich den direkten Nachkauf zusätzlicher Nutzung vor.

Projekte, Archiv und neuer Download

Auch die Ablage der ChatGPT-Gespräche hat sich verändert. Chats werden nun verstärkt in Projekten und Unterordnern organisiert. Ältere Unterhaltungen treten in der Oberfläche zurück und werden in einem Archiv gesammelt. Die bisher vertraute chronologische Chatliste verliert damit an Bedeutung. OpenAI behandelt Gespräche zunehmend wie Arbeitsmaterial, das nach Themen und Aufgaben sortiert wird.

Die Änderungen gehören zur neuen Desktop-Anwendung, in der OpenAI ChatGPT, ChatGPT Work, Codex und die Funktionen des eingestellten Atlas Browsers zusammenführt. Der größere Funktionsumfang lässt die Anwendung allerdings auch umfangreicher und vergleichsweise träge wirken.

Auf manchen Macs wird derzeit noch die bisherige ChatGPT-App aktualisiert. Wer die neue Anwendung nutzen möchte, sollte sie erneut direkt von der Webseite des Anbieters laden. Dort wird sie inzwischen auch Nutzern in Deutschland angeboten.