Halboffiziell: Per Kurzbefehl zu Apples Passwort-Manager

Apple bietet seit einiger Zeit sogar den Hilfe-Artikel „Gespeicherte Passwörter auf dem Mac finden“ an, da viele Anwender nicht auf die Idee kommen, in den Systemeinstellungen nach eben jenen zu suchen.

Steuert ihr den hier abgelegten Kurzbefehl im Safari-Browser an und fügt diesen der persönlichen Kurzbefehle-Bibliothek hinzu, taucht die Option „Passwords“ als Schnellzugriff in der Mac-Menüleiste auf und kann hier jederzeit mit dem Mauszeiger angeklickt oder über Siri aktiviert werden.

Der in Apples Safari-Team aktive Entwickler Ricky Mondello hat einen Kurzbefehl veröffentlicht, der den Zugriff auf Apples Passwortverwaltung am Mac komfortabler gestalten soll.

