Chrome-Erweiterung für iCloud: Auf dem Mac nicht zu gebrauchen

Als Apple Ende Januar Version 12 des Software-Paketes „iCloud für Windows“ im hauseigenen Support-Portal bereitgestellt hat, überraschte ein neuer Zusatz im Kleingedruckten des Service-Downloads, der sich an Apple-Kunden mit Windows-Rechnern richtet. Fortan, so Apple, werde „iCloud für Windows“ auch mit einer offiziellen Erweiterung für Googles Chrome-Browser zusammenarbeiten.

Diese würde es Windows-Nutzern ermöglichen, beim Einsatz des Chrome-Browsers auf ihren Maschinen auf die im iCloud-Schlüsselbund gespeicherten Passwörter zuzugreifen.

Die Idee im Hintergrund dürfte sich etwa wie folgt beschreiben lassen: Max Mustermann ist mit der Bahn unterwegs, erstellt sich mit seinem iPhone ein neues Online-Konto im Zug und nutzt hier die Vorschlagsfunktion des mobilen Safari-Browsers, um sich ein sicheres Passwort automatisch generieren zu lassen.

Das iPhone speichert Max neues Passwort im iCloud-Schlüsselbund und kümmert sich von nun an um das automatische Ausfüllen der Zugangsdaten. Zurück am privaten Windows-PC hatte Max bislang jedoch keine Möglichkeit, die so gesicherten Zugänge auch am Rechner zu nutzen. Hier kommt nun das Chrome-Plugin zum Einsatz. Die Entwicklung des hauseigenen Safari-Browsers für Windows hat Apple bekanntlich mit Version 6 komplett eingestellt.

Zur Ankündigung der Chrome-Erweiterung am 28. Januar war diese noch nicht im offiziellen Chrome Web Store verfügbar. Dies hat sich nun geändert: Die Chrome-Erweiterung iCloud-Passwörter lässt sich inzwischen, genau so problemlos wie iCloud-Lesezeichen aus dem Chrome Web Store laden und in Chrome aktivieren.

Unter macOS leider funktionslos

Allerdings müssen wir die Hoffnungen interessierter Mac-Nutzer, die darauf spekuliert haben die Chrome-Erweiterung auch unter macOS einsetzen zu können, direkt zunichte machen. Die Chrome-Erweiterung iCloud-Passwörter ist auf dem Mac leider nicht zu gebrauchen. Hier verlangt Apple weiterhin, dass ihr Safari zum Browser-Standard macht, um von der Passwortverwaltung in iCloud profitieren zu können.